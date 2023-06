La demoledora reacción de los excompañeros de Olona en Andalucía

El portavoz del grupo parlamentario de Vox se ha pronunciado sobre la última 'aventura' de Olona y vaticina el futuro de su nuevo partido 'Caminando juntos ' con giro ideológico incluido.

Desde la formación de Vox en Andalucía mantiene una absoluta frialdad hacia la que se convirtió en su candidata a la presidencia de la Junta en las elecciones autonómicas del 19 de junio de 2022 y número uno en el Parlamento, Macarena Olona. En aquel momento hubo escaso 'feeling' entre la de Alicante y el resto de los componentes, que poco lamentaron el abandono de la política después de breves días al frente del grupo y su partida se saldó con el envío de prontos deseos de recuperación, porque aseguraba que se retiraba por estar esferma.

Ahora que Olona anuncia su nueva aventura hacia las elecciones generales, donde ha registrado su candidatura por Granada para ser presidenta del Gobierno, tampoco ha causado grandes sensaciones en Vox que parece tirar de refranero y aplicar el de "no hay mejor desprecio que no hacer aprecio".

Y es que la reacción del portavoz del grupo Vox en el Parlamento, Manuel Gavira, que retomó su protagonismo tras la breve interrupción de Olona, han sido de lo más significativas. Así, ha vaticinado el nuevo partido que ha registrado 'Caminando juntos', "no va ni a preocupar" a Vox.

Las consecuencias para Vox de los 'tacones' de Olona

A la pregunta de si ese nuevo partido "va a hacer daño" a Vox, el portavoz Gavira, que ha reconocido el "derecho" de Olona a crear una nueva formación, ha respondido que "depende, a ver por dónde sale". "Tendremos que saber cuál es su plan y si se asemeja al de Vox", ha añadido Gavira antes de puntualizar que, "personalmente", él cree que "no nos va ni a preocupar". Y no es de extrañar después de las continuas contradicciones de la alicantina, que antes encontraba la inspiración en la presidneta italiana Giorgia Meloni y ahora en Yolanda Díaz.

De igual modo, el portavoz parlamentario ha apuntado que a él no le ha llamado Olona ante la conformación de ese nuevo partido, "seguramente porque sabe que si a mí me llama hubiera tenido una respuesta un poco contundente", según ha añadido Gavira.

Al hilo, el diputado andaluz por Cádiz ha subrayado que él conoció al líder nacional de Vox, Santiago Abascal, en 2014, y "me convenció". "Vi determinación, claridad, profundidad en el mensaje que tenía, y me afilié", y "eso no lo va a cambiar ni Macarena Olona ni nadie", según ha zanjado Manuel Gavira.