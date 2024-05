Vox pide 'sillones' en Sevilla y desvela la conversación con Sanz sobre el pacto

La portavoz de Vox ha reclamado entrar en el gobierno del Ayuntamiento hispalense, aludiendo a las palabras de José Luis Sanz, y condiciona la aprobación de los presupuestos al pacto.

Si no hay 'sillones' para Vox en el Ayuntamiento de Sevilla no habrá apoyo a los presupuestos para la capital en este ejercicio, que presentará el gobierno en minoría del PP. Así de dura es la advertencia lanzada este miércoles por la portavoz del Grupo municipal de Vox en el Consistorio hispalense, Cristina Peláez, que ha imprimido máxima presión al alcalde José Luis Sanz (PP-A), reclamándole el supuesto pacto que estaban negociando, según apuntó la semana pasada.

‼️ Declaraciones de nuestra portavoz @cristinapelaez en relación con la información publicada en prensa sobre un pacto de gobierno PP-VOX.



👉 No hay acuerdo firmado.



👉 Existen conversaciones bien encaminadas.



👉 No nos condiciona tacticismos por procesos electorales en curso pic.twitter.com/kW7b8LV4gm — VOX Sevilla capital (@VOX_SevCapital) May 13, 2024

Cabe recordar que el PP gobierna en minoría en el Ayuntamiento de la capital andaluza, con 14 de los 31 ediles, mientras que Vox tiene tres representantes. Así que la aprobación de las cuentas y la tramitación de los proyectos municipales están en manos de la oposición, que ejerce de 'pinza' o echa un pulso, como en este caso Vox.

Vox desvela la conversación con Sanz

Peláez ha dejado claro ante los medios de comunicación durante una visita al barrio sevillano de la Macarena que "nunca aprobarán unos presupuestos que no podamos estar dentro para ejecutar y controlar; no es que nuestra formación solo quiera sillones". Unas declaraciones que realiza al mismo tiempo que ha señalado que el mensaje "vía WhatsApp" del delegado de Hacienda, Juan Bueno, "diciendo que estaba a nuestra disposición para ver cualquier cosa relacionada con las cuentas públicas no es la convocatoria de una reunión de forma seria".

Vox "no se fía" de la voluntad de diálogo del equipo de Sanz y basa su desconfianza en el acuerdo de gobernabilidad que firmaron con el PP en 2018, para que Juanma Moreno consiguiera ser presidente de la Junta de Andalucía, el cual consideran que no se cumplió. "La única forma de que Vox pueda llevar a cabo sus políticas, que es para lo que los 30.000 sevillanos que nos votaron nos pusieron aquí, es entrar dentro del gobierno. Insisto: no es por sillones", ha subrayado al respecto.

Peláez (Vox) sobre el alcalde de Sevilla: "Él me ha dicho que iba a haber pacto sí o sí"

Vox juega fuerte con los tres concejales con los que cuenta en el ayuntamiento y su portavoz ha asegurado al respecto de las negociaciones para formalizar un pacto con el PP de San que: "las ha habido, las hay y las habrá". En este sentido, Peláez ha afirmado: "Yo misma he estado reunida con el alcalde en su despacho y he estado reunida con la coordinadora general de Alcaldía. Él me ha dicho que iba a haber pacto sí o sí".

Aunque la postura de Vox parece no dejar margen de maniobra al alcalde 'popular', Sanz tiene su estrategia más que planificada para poder gobernar en minoría, sin la necesidad de pactar con Vox y sin el bloqueo a su gestión tanto por parte de la formación que lidera Santiago Abascal como por parte del PSOE y Podemos-IU.