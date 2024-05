La foto del exalcalde de Sevilla con Moreno de concierto escuece en el PSOE

La imagen que ha compartido el líder de la oposición en el Ayuntamiento, Antonio Muñoz, con Moreno y su pareja, de un momento distendido no ha gustado nada en las filas socialistas.

La fotografía en la que aparece el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, acompañado de su mujer, Manuela Villena, y el exalcalde de Sevilla y portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Antonio Muñoz, durante un concierto en la capital hispalense ha levantado ampollas en las filas socialistas, demostrando la falta de sintonía entre sus líderes.

La instantánea de los tres, en un momento relajado y fuera del ámbito institucional, la ha compartido Muñoz en su perfil de la red 'X' el pasado sábado e iba acompañada de un mensaje de lo más ilustrativo de la intención de la publicación: "Porque las diferencias políticas, ideológicas, no deben separar a las personas", ha destacado Muñoz sobre "el agradable rato" con Juanma Moreno.

Porque las diferencias políticas, ideológicas, no deben separar a las personas.



Agradable rato con @JuanMa_Moreno y con Manu en @InterestelarSev pic.twitter.com/1ynbnkpEEx — Antonio Muñoz (@antoniomunozsev) May 18, 2024

Un gesto que podría no haber transcendido si no fuera por el comentario realizado por el secretario General del PSOE de Sevilla, presidente de la Diputación y alcalde de La Rinconada, Javier Fernández, que lejos del espíritu de normalidad y concordia que transmite su compañero de partido Muñoz, comparte la imagen para arengar al presidente de la Junta de Andalucía, atacándole con la sanidad: "Estimado Sr. Moreno Bonilla, mientras usted está en conciertos del Interestelar, hay 15 municipios de Sevilla en los que los vecinos y vecinas no tienen urgencias médicas. Vamos a las cosas importantes. Andalucía y Sevilla necesitan compromisos".

Estimado Sr. Moreno Bonilla, mientras usted está en conciertos del Interestelar, hay 15 municipios de Sevilla en los que los vecinos y vecinas no tiene urgencias médicas.

Vamos a las cosas importantes.

Andalucía y Sevilla necesita compromisos. pic.twitter.com/snZShuFHPw — Javier Fernández de los Rios (@JFdezdelosRios) May 18, 2024

Así estalla la polémica y este lunes entra en juego el líder del sector crítico con la cúpula del PSOE andaluz, Luis Ángel Hierro, que ha afeado la actitud del exalcalde por "compadrear" con Moreno y al máximo representante del socialismo en Sevilla por confundir el plano político y personal. Aunque la mayoría de los usuarios de 'X' tienen clara su opinión: aplauden el gesto de Antonio Muñoz y desaprueban el de Javier Fernández.