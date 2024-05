El ministro Picardo lanza un cursi mensaje por el rumbo del Acuerdo de Gibraltar

La reunión celebrada este jueves en Bruselas sobre el acuerdo que regirá en el futuro la relación entre Gibraltar y la Unión Europea ha concluido pero sin consenso, ya que aún quedan flecos pendientes. Así lo ha señalado el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, que ha reconocido este viernes que aún "queda trabajo por hacer" en lo relativo a los controles fronterizos en el espacio Schengen, así como en materia de armonización de impuestos.

Asuntos claves que siguen ralentizando la negociación en la que están inmersos el ministro español, el comisario europeo encargado de la relación con Reino Unido, Maros Sefcovic, el ministro de Exteriores británico, David Cameron, y el ministro principal de Gibraltar, Fabian Picardo. A pesar del bloqueo existente, todos ellos coinciden en que el acuerdo está casa vez "más cerca" y se han producido avances.

Pero el más optimista, sin duda, es el ministro gibraltareño que ha dedicado un mensaje en su perfil social de la red 'X' en la que muestra su esperanza en las negociaciones de lo más emotivo y hasta se puede calificar de 'cursi': "Hicimos grandes progresos y esta mañana el arco iris en el centro de la Bahía señala el camino... a pesar de las nubes, podemos ver un camino a seguir para lograr la prosperidad compartida que hace que nuestro arduo trabajo valga la pena para los residentes de Gibraltar y el Campo".

I want to thank @MarosSefcovic and his team for hosting @jmalbares @David_Cameron and me yesterday for another historic round of negotiations in Brussels @EU_Commission. We made great progress and this morning the rainbow in the centre of the Bay points the way... despite the… pic.twitter.com/BuQzaPl1Hc