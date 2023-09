Moreno acorrala a Espadas y le hace elegir entre Andalucía o Sánchez

El PP demuestra que será un bloque unido de contención contra las intenciones del presidente en funciones y líder del PSOE, Pedro Sánchez, para conceder la amnistía a los actores del procés catalán, atendiendo a las exigencias de Carles Puigdemont para recibir su necesario apoyo y seguir en Moncloa.

Los populares pasan a la acción y encuentra en Andalucía a un Juanma Moreno, presidente de la Junta y uno de los barones que cuentan con mayor peso dentro del partido, como dique de los planes sanchistas. Así este jueves, ha manifestado que acudirá al acto político convocado el día 24 de este mes en Madrid contra la amnistía "como militante y presidente del PP de Andalucía".

Moreno se ve en la obligación, como el resto de los populares, de "encauzar ante la sociedad la enorme inquietud que hay entre muchos españoles y andaluces, incluidos muchos votantes socialistas". Y aquí se ha 'arremangado' una vez más para poner contra las cuerdas al secretario general del PSOE andaluz, Juan Espadas, que guarda silencio y pliega a la federación socialista más grande de España a los deseos de Sánchez.

El presidente de la Junta pone contra las cuerdas al PSOE andaluz y a su líder Juan Espadas, que intenta pasar de puntillas ante las negociaciones de Sánchez con los independentistas y nacionalistas.

Pero este jueves Moreno deja a los socialistas en evidencia y aclara que lo que está pidiendo el líder de Junts "como elemento fundamental, imprescindible e innegociable son dos asuntos que no entran en la Constitución", lo que ha generado un "enorme debate" incluso en el seno del PSOE.

La autonomía de #Andalucía no se toca. Gobierne quien gobierne, no vamos a permitir que se coloque a nuestra tierra en un estatus que no le corresponde.



Daremos la batalla política, judicial y social por la igualdad y frente a cualquier agravio. pic.twitter.com/9uvqw4sWqw