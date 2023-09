Clamor popular contra Sánchez y su amnistía a Puigdemont: "España no se vende"

"Puigdemont, a prisión, España unida, jamás será vencida y no todo vale", los gritos de protesta de miles de ciudadanos que se concentran ante los ayuntamientos del país

El país ha hablado alto y claro a Pedro Sánchez y a las cesiones que pretende hacer a los independentistas, amnistía incluida. Bajo el lema "España no se vende", la cita que se ha hecho viral esta semana en las redes sociales ha sido un clamor popular contra las intenciones del presidente socialista en funciones. Otra cosa es que quiera escuchar el sentir de los ciudadanos.

Miles de personas ha abarrotado las plazas de los ayuntamientos de todo el país a mediodía, acudiendo a la convocatoria que se ha hecho viral esta semana en las redes sociales . El post, difundido por Robustiano, dice: "Pásalo para decirle a Sánchez que no puede hacer lo que le dé la gana. España no se vende". Y agrega: "Movilización para manifestarse contra la amnistía en los Ayuntamientos de España este domingo".

La respuesta ha sido multitudinaria. Madrid, Salamanca, Sevilla, Málaga, Murcia, Zaragoza, Barcelona, Granada... No norte a sur y de este a oeste, los gritos más coreados por los que han acudido a la convocatoria, son: "Puigdemont a prisión" y "No a la amnistía", demostrando así al actual presente en funciones el sentir popular que no está dispuesto a aceptar ningún tipo de chantaje ni a que algunos utilicen las leyes y se las salten en beneficio propio a su antojo. Otros de los lemas que han gritado los incansables manifestantes ha sido: "España, unida, jamás será vencida".

Curiosamente, la plaza de San Jaume de Barcelona ha sido una de las más concurridas y donde los gritos se multiplicaban, reclamando cárcel para el ex presidente, Puigdemont, fugado de la Justicia española y recluido en Bruselas. Todas las protestas han transcurrido en un ambiente pacífico, a toque de tambor y silbatos en algunas ciudades para acompañar las proclamas, no sin dejar patente el malestar de los ciudadanos por las maniobras del PSOE.

"Gentes de todos los colores hartos de Sánchez"

Los reproches a Sánchez no han cesado. "No todo vale para la permanencia en el poder. Rechazo a la amnistía de prófugos y condenados por la Justicia", ha escrito en un post un granadino participante en el acto. Otro, desde Murcia, escribe

