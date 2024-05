El líder de Vox en Andalucía: "Mi rival no es el PSOE, es Juanma Moreno"

El portavoz del GP Vox y líder del partido de Santiago Abascal en Andalucía, Manuel Gavira, analiza la situación política con Pedro Sánchez y desvela cómo vivió la marcha de Macarena Olona.

Unos comicios tras otros, en el marco de una sustantiva polarización y gran incertidumbre, protagonizan la vida política en España. No es fácil saber qué ocurrirá en el medio plazo pero sí se palpa un cada vez mayor agotamiento del Gobierno de Pedro Sánchez, aterrizado en La Moncloa con polémicas cesiones a Junts y ERC, y, a sensu contrario, un fortalecimiento del liderazgo de Núñez Feijóo al frente del PP.

En este intrincado tablero en el que el bipartidismo ha recuperado relevancia, el partido de Santiago Abascal, Vox, sigue situándose como un actor político importante. Y para analizar, precisamente, la situación política nacional y regional, también la interna del partido -ante sonadas marchas y crisis-, el portavoz del Grupo Parlamentario Vox y líder del partido en Andalucía, Manuel Gavira, ha concedido una entrevista a ESdiario.

ESdiario. La situación política a nivel nacional, ¿cómo la valora?

Manuel Gavira. Yo creo que en España está fuera de toda duda. Nadie se fía. Todo el mundo desconfía del Gobierno de Sánchez. Todo el mundo desconfía de lo que está sucediendo. Lo de la Ley de Amnistía yo creo que ya está fuera de toda duda. Todo el mundo sabe lo que está pasando. Estamos hablando de un ataque a lo que es la soberanía nacional, la integridad nacional.

El señor Sánchez, por siete votos, ha vendido a la Nación y nosotros lo que esperamos que más pronto que tarde de ocupar el Palacio de La Moncloa y tengamos el presidente que nos merecemos los españoles. Me parece que es una persona muy poco profesional y con esta carta que en este periodo de reflexión que tuvo estos cinco días, lo que demuestra es eso, que no es una persona profesional para lo que es liderar un país con la historia y con la tradición que tiene España.

ESD. Y su partido, Vox, a nivel nacional, ¿cómo se encuentra?

MG. Pues la posición de Vox yo creo que está fuera de toda duda. Nosotros seguimos y estamos fuertes. Nos han querido matar y asesinar muchas veces en Galicia, en el País Vasco, que si querían, que no nos presentamos, que querían que desapareciera. En Cataluña decían que íbamos a tener una representación exigua y al final lo que hemos hecho ha sido no solo mantener los diputados o los escaños que tenemos, sino incrementar en 30.000 votos el apoyo de los catalanes. Así que Vox está fuerte, Vox tiene un suelo electoral que no va a desaparecer.

ESD. Dice usted que está fuerte pero ¿y a nivel interno? Son sonadas las marchas de Espinosa, Olona, Sánchez del Real...

MG. Y con el tiempo desaparecerá Manolo Gavira, desaparecerá Juan García Gallardo, desaparecerá Eduardo en Valencia, desapareceremos todos. Lo importante en VOX, y es un dicho que yo siempre repito, además lo digo con convicción, no es el mensajero, no es el político, para nosotros lo importante es el mensaje.

Y da igual quién da el mensaje. Y es verdad que hay compañeros que estaban en la anterior legislatura y ahora no están, pero que el proyecto va a seguir y que el proyecto va a continuar y que ese suelo de votos que tenemos no va a desaparecer. Y nosotros no somos como otro tipo de partidos y yo creo que eso ya nuestros votantes lo tienen absolutamente claro y el resto de partidos también.

ESD. Hablando ahora de su tierra, Andalucía, ¿qué peso e influencia tiene Vox con la mayoría absoluta de Juanma Moreno?

MG. Si en la anterior legislatura el Partido Popular para sacar adelante cualquier iniciativa, cualquier proyecto de ley, cualquier decreto, le hacía falta el apoyo de VOX, ahora no le hace falta. ¿Ha cambiado eso la relación entre el Partido Popular y VOX en Andalucía? Pues claro, ya no tenemos ese contacto, ese trato que teníamos que tener para sacar adelante esas iniciativas. Pero bueno, hacemos labor de oposición y denunciamos la situación de Andalucía con el señor Moreno Bonilla.

La situación en Andalucía no ha cambiado respecto al Partido Socialista. Absolutamente nada. Y cuando digo nada es nada. Tenemos una deficiente atención sanitaria. Lista de espera de más de un millón de andaluces. Un millón de andaluces esperando para poder poder acudir a su médico. En educación, igual los informes internacionales, el informe PISA mide la calidad de las distintas partes de España en la educación y Andalucía es la última.

ESD. En Andalucía hay más autónomos ahora.

MG. Sí, pero te dicen que hay más autónomo pero la situación del autónomo se mide muy fácil. Le hacemos una propuesta al señor Moreno Bonilla: autónomo que no llega al salario mínimo interprofesional que no pague la cuota. Y te dicen que no. ¿Qué está diciendo en el fondo? Lo que está diciendo es que la precarización del autónomo en Andalucía es grande.

ESD. Pero, entonces, ¿usted vivía mejor antes cuando gobernaba el PSOE en Andalucía?

MG. Hombre, si me vas a hablar de los 40 años de corrupción socialista, yo quiero que mi tierra, por supuesto, no sea una tierra de corrupción. Yo no quiero que Andalucía salgan las portadas de los periódicos con el caso o la sentencia de los ERE. Yo eso evidentemente no lo quiero. Pero eso creo que es algo que los políticos tenemos que evitar. Pero yo lo que quiero es tener una buena atención sanitaria, no la misma que tenía en la época socialista, una mejor educación, una mejor calidad en el empleo.

ESD. Por tanto, ¿quién es su rival político el PP o el PSOE?

MG. Mi principal adversario político es el Partido Popular, porque es quien gobierna Andalucía. Yo le hago oposición al Gobierno en Andalucía. Yo le exijo al Gobierno de Andalucía una política que solucione los problemas de los andaluces. Si gobernara el Partido Socialista le exigiría al Partido Socialista.

ESD. ¿Se han recuperado en Vox Andalucía de la marcha de Macarena Olona?

MG. Yo es que de Macarena Olona lo que he vivido es la campaña de las elecciones de 2022, las dos semanas que estuvo como diputada del Parlamento de Andalucía, que lo dejó por temas de salud. Ya luego lo que sé, lo he leído en la prensa y hasta ahí te puedo leer.