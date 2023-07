Sumar hunde su campaña con su grave desprecio a la candidata de Vox en Canal Sur

Francisco Sierra, candidato de Sumar por Sevilla, mostró una durísima actitud ignorando a Rocío de Meer (Vox), lo que generó una situación insólita y violenta dentro y fuera de plató.

El debate electoral entre los cuatro candidatos de las principales fuerzas políticas: PSOE, PP, Vox y Sumar, que tuvo lugar la noche de este martes en Canal Sur, dejó un insólito comportamiento que nunca antes se había visto en un espacio televisivo de este tipo y que fue de lo más violento para los espectadores, para los propios participantes, los moderadores y para la afectada.

El candidato número 1 de Sumar por Sevilla, Francisco Sierra, tuvo una actitud totalmente desproporcionada y de desprecio, ya que durante todo el debate ignoró a la candidata de Vox por Almería, Rocío De Meer. No sólo no respondió a ninguna de sus interpelaciones, sino que le giraba la cabeza y daba la espalda cada vez que hablaba, como si no estuviera en el plató. Unos gestos de mala educación que dejan a todos atónitos.

Sierra, catedrático de Teoría de la Comunicación, despreció cualquier cruce de palabras o miradas con De Meer que después de darse cuenta de que el candidato de Sumar la ignoraba le invitó a practicar el "diálogo" del que presumió durante todo el encuentro.

El feminismo de Sumar queda por los suelos

Pero no sólo fue una falta de respeto hacia una persona que ha sido invitada en las mismas condiciones que el resto de los candidatos que concurren al 23J, sino que se da la circunstancia de que era la única mujer en el debate y Sumar la despreció. El partido de Yolanda Díaz, que se hace abanderado del diálogo social y el feminismo, sólo dió ejemplo de machismo y humilló delante de los espectadores a la líder andaluza de Vox. Mientras la líder y ministra afirma que "el feminismo pierde cuando se coloca en un rincón", el mismo en el que han colocado a la política de Vox.

💬 "Las de abajo no nos podemos dividir. El feminismo pierde cuando se coloca en un rincón.



Tenemos que ir a por todas, con optimismo y esperanza".



📹 @Yolanda_Diaz_



⭕️ DIRECTO https://t.co/IhuRZRbLjT pic.twitter.com/pM3vpPh8EA — Sumar (@sumar) July 11, 2023

Podría haberse limitado a decir que no quería intercambiar opiniones con Vox por la distancia ideológica que existe entre ambas formaciones, pero en lugar de ello hizo como si no existiera. Una actitud planificada previamente, que en lugar de hacer ver que los dos partidos no tienen nada que ver, sólo demostró la falta de educación y sectarismo de Sumar.

Sólo hubo verdadero debate entre PP y PSOE

Este hecho acaparó el foco del debate, que además de los candidatos de Vox y Sumar, tuvo a Luis Planas, candidato número 1 del PSOE al Congreso por Córdoba, y a Juan Bravo, candidato del PP por Sevilla, como invitados. Entre ellos estuvo el verdadero debate electoral, con una cascada de cifras que se iban lanzando, demostrando que ambos eran conocedores de la situación del país y la comunidad andaluza.

Zapatero congeló las pensiones, y la reforma de Sánchez propone bajarlas.



Esta es la realidad. pic.twitter.com/AvQVinkBbq — Juan Bravo Baena (@juanBravoBaena) July 11, 2023

Aunque con una visión política muy distinta, entre Planas y Bravo no hubo ninguna salida de tono y se dedicaron a abordar con respeto los diferentes asuntos, asistiendo atónicos a los gestos de Sierra hacia Rocio de Meer.