Moreno y la alcaldesa de Granada se quedan fuera de la cumbre europea

Ninguno de los dos representantes andaluces están invitados a la cena preparada para los mandatarios europeos junto a la Alhambra y la decisión la ha tomado el Gobierno de España.

Las cumbres europeas que se celebran desde este jueves y hasta mañana viernes en Granada servirán para debatir asuntos de máximo interés como la ampliación de Europa o la política en materia de migración. Una cita que contará con Pedro Sánchez como 'anfitrión', ya que España asume la presidencia de la UE, y recibirá a los 40 jefes de Estado de de Gobierno que participarán en las dos cumbres y entre los que ya se encuentra el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, que acaba de aterrizar en la ciudad.

Todos ellos afrontan una agenda de trabajo intensa, pero también tendrán actividades mucho más culturales y ociosas estas dos jornadas, que servirán para promocionar la 'joya' de los monumentos de Andalucía: el palacio nazarí de la Alhambra. Está prevista una visita guiada esta tarde por los jardines y las impresionantes salas, donde se harán la tradicional foto oficial de la 'familia' europea que recorrerá el mundo.

Después se irán todos a disfrutar de una cena nazarí elaborada por uno de los mejores chef del mundo, el cordobés Paco Morales en el Parador de Granada, con los que España quiere conquistar a los mandatarios, que podrán acudir con sus parejas según marca el protocolo, que ha dejado fuera de esta cena a los representantes de Andalucía y de la ciudad que es sede del encuentro.

La alcaldesa de Granada afea el gesto

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo (PP), ha afeado este jueves, apenas unas horas antes de que se inicie oficialmente la primera cumbre, que ni ella ni el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP), han sido invitados a la cena que se ofrecerá en el Parador.

Carazo ha desvelado que desde la organización "no se ha contado con la ciudad, con el Ayuntamiento ni con su alcaldesa como anfitriona en la agenda oficial" y ni ha sido invitada a la cena que tendrá lugar junto a la Alhambra, al igual que el presidente andaluz.

"Existe un protocolo rígido, poco flexible, donde decide la organización de la cumbre y, bueno, pues estamos disposición de la organización. Yo entendía que, como embajadores, dar la bienvenida, saludar a los mandatarios en este encuentro, pues es una cuestión de protocolo y también de educación, y me parecía que ese era el momento donde tenía que estar representada la ciudad", ha explicado la regidora granadina, que ha subrayado que "si la organización de la cumbre no lo ha visto correcto y me dicen que no hay otros precedentes, hemos hecho lo que hemos entendido desde el primer momento y estamos encantados de acoger este encuentro", a pesar de que ha requerido de grandes esfuerzos.

🎧@marifrangr, alcaldesa de Granada, sobre la cumbre de la UE:



🗣️"Hoy es un día de enorme importancia. Granada se ha levantado preparada para albergar este gran momento histórico. Esta cumbre hace que la ciudad sea capital de Europa y también del mundo" pic.twitter.com/cx9C1sSg3k — COPE (@COPE) October 5, 2023

En una entrevista en Canal Sur Radio,Carazo ha recordado no obstante que "la participación del Gobierno de España en la organización de la cumbre es determinante con motivo de la rotación de la presidencia" y ha asegurado que "la explicación que nos ha dado el Gobierno de España también ha sido que es una cuestión de protocolo rígido y de no hacer excepciones respecto a otras cumbres de estas características".