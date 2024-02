Paco Núñez desmonta las críticas de Page a Sánchez: "Solo dice lo que toca"

El presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, explica en ESdiario la estrategia del socialista García-Page que, a pesar de criticar a Pedro Sánchez, no pasa a los hechos.

El socialista Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha ha vuelto a lanzar una dura crítica por la deriva a la que Pedro Sánchez está sometiendo al PSOE. Así, en referencia al dramático resultado -el peor en democracia en Galicia- obtenido por el candidato socialista a la Xunta, Gómez Besteiro, en los recientes comicios de Galicia, ha destacado Page que desde 2020 hay un ciclo "muy hostil" que debería provocar "una reflexión profunda", ya que sólo "reflexionando se puede impedir que un ciclo se convierta en un ciclón" y el objetivo es evitar ese "ciclón electoral", en claro reproche al líder del PSOE y presidente del Gobierno.

Yendo más allá en las críticas a Sánchez, García-Page ha incidido en que "si el PP no hubiera sacado mayoría absoluta, hoy hablaríamos de las consecuencias nacionales, no gallegas. Sería el principio de la decadencia. Si pasa lo contrario, la conclusión también tiene que ser nacional". Sin embargo, el presidente de Castilla-La Mancha tan solo se queda en las críticas, no pasa a la acción contra el líder nacional de los socialistas.

Sobre este juego incoherente de García-Paga ha hablado, largo y tendido, en una entrevista concedida a ESdiario, inaugurando la sección de Castilla-La Mancha del periódico, el líder del PP CLM Paco Núñez.

ESdiario. García-Page hace constantemente críticas a Pedro Sánchez, sobre su gestión al frente del Gobierno y sobre su liderazgo en el PSOE. Pero se quedan ahí en las críticas, en las palabras. ¿Puede hacer algo más allá de las palabras, puede pasar a la acción?

Paco Núñez. Sin lugar a dudas, sí. García-Page tiene las herramientas suficientes para poder parar los pactos con Puigdemont y la Ley de Amnistía cuando quiera. Insisto, porque me parece que es lo principal de toda esta maraña en la que el PSOE nacional, el PSOE de Castilla-La Mancha, nos quieren llevar. Y me explico. Hay ocho diputados socialistas de Castilla-La Mancha sentados en el Congreso de los Diputados. Ocho. Son más que suficientes para rechazar la Ley de amnistía y, con el rechazo a la ley de Amnistía, rechazar los acuerdos con Puigdemont y, por lo tanto, dar por finalizada posiblemente la Legislatura y este caos al que nos está llevando el sanchismo.

De esos ocho diputados, uno, por ejemplo, es el secretario de organización del PSOE, el señor Gutiérrez, es decir, el número dos del PSOE de Castilla-La Mancha. Page, el secretario general de los socialistas de Castilla-La Mancha y el número dos de esa organización, a quien Page puso de número dos, está sentado con escaño en el Congreso. Están sentados, por ejemplo, los ex alcaldes de Albacete y de Guadalajara, a los que tras perder las elecciones municipales el pasado mes de mayo, Page colocó en la listas al Congreso de los Diputados. Y además, los dos han sido ex altos cargos de Page en anteriores gobiernos.

ESD. ¿Pero puede exigir que sus diputados voten en contra de Sánchez?

Por lo tanto, Page tiene herramientas suficientes porque tiene diputados que dependen de él, no solo en lo orgánico. Como secretario general del PSOE de Castilla-La Mancha, sino en lo personal, en lo político, en ese proyecto que él lidera dentro del socialismo y que podrían parar la ley de Amnistía y que podrían dar por acabada la legislatura. Lejos de eso. Lo que hemos visto hasta ahora es a un page que no pasa nunca de las palabras a los hechos.

ESD. Entonces, señor Núñez, ¿a qué juega García-Page?

PN. : Yo creo que Page es así. Le voy a poner un ejemplo que es de hoy. A mí me duele lo que le voy a decir ahora. De verdad le tengo que reconocer que me provoca dolor y tristeza. Pero mire, Page es un líder político que es capaz de decir el pasado 15 de febrero, Día de la lucha contra el cáncer infantil, de decirlo en un video oficial que sirve prensa del Gobierno de Castilla-La Mancha, grabado en el Palacio del Presidente, que ha puesto en marcha las unidades de cuidados paliativos para los pacientes oncológicos pediátricos. Y hoy, los padres de los niños con cáncer han dicho que Page ha mentido cuando ha anunciado que ya hay cuidados paliativos para la oncología pediátrica, que es mentira. ¿Qué tipo de dirigente político sale anunciando el Día del Cáncer Infantil que está muy orgulloso de poner en marcha unidades de cuidados paliativos en pediatría oncológica? Y sí, es mentira.

Además, estamos viendo las manifestaciones de agricultores y ganaderos y Page les ha dicho a los agricultores y los ganaderos que va a ir a Bruselas a defenderos. Yo ya he estado en Bruselas el martes pasado. No sabemos cuándo va a ir Page, si es que va a ir.

ESD. Recordemos la fotro de Page con presidentes autonómicos del PP. La catalogada como 'la conjura de Fitur'.

PN. Sí, en la que Page se hizo una fotografía en un corrillo con el presidente de Murcia, con el presidente de la Comunidad Valenciana y con el presidente de Andalucía. Mira aquella foto que Page forzó aquel día venía precedida de una petición de Juanma Moreno, de una reunión informal de los cuatro presidentes porque Andalucía, Murcia, Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha somos cuatro comunidades autónomas infrafinanciadas por el Gobierno de Sánchez. Tenemos una financiación autonómica muy por debajo de la media. Y Juanma Moreno pedía una reunión de los cuatro presidentes para exigir a Pedro Sánchez que nos equipare a todos en la media de la retribución autonómica para mantener servicios sociales públicos. Y que después abriéramos el discurso sobre la financiación autonómica, que es un debate y una discusión que habrá que tener en el corto plazo. Pues bien, a final de diciembre, un 27 de diciembre, se apresuró el gobierno de Page a decir que no iba a haber ningún tipo de reunión y que ellos no querían hablar con Juanma, con Carlos y con Fernando, con los presidentes autonómicos de las tres autonomías gobernadas por el Partido Popular porque no tenían nada que hablar con ellos y que ellos querían un modelo de financiación y nosotros otro. Yo le pedí el 28 de diciembre públicamente a García-Page que rectificarse y que aceptase esta reunión porque creía que era bueno reunirse con aquellas autonomías infra financiadas. Soporté durante 15 o 20 días los insultos del PSOE. No es que me preocupe, pero fue un hecho. Y después vimos en Fitur que Page se reunía con estos cuatro presidentes solamente. Una incongruencia más.

