Mañueco toma cartas en el asunto y planta cara por los insultos de Puente a CyL

El presidente castellano leonés no pasa por alto los ataques del ministro, en especial a las personas mayores de la región, y manda una carta a Sánchez para mostrar su rechazo e indignación.

Este martes Óscar Puente se estrenaba de la peor forma posible en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. El encargado de Transporte desde el inicio de esta legislatura, además de los clásicos ataques a PP y Vox, faltó al respeto abiertamente y sin miramiento alguno a Castilla y León, región de la que es originario y a la que supuestamente defiende allá por donde va. En especial no pasaron desapercibidas unas palabras muy desafortunadas hacia las personas mayores de la Comunidad que preside Alfonso Fernández Mañueco.

#EnDirecto | Óscar Puente responde a García-Gallardo (Vox), que criticó los Goya, diciendo que es él el "señorito" y cree que Almodóvar "puso las cosas en su sitio": "La pregunta es qué es lo que produce él y cómo se gana el sueldo" pic.twitter.com/KkPQJC3q6S — Europa Press (@europapress) February 13, 2024

“Están condenando a Castilla y León a la despoblación (en referencia al Gobierno PP-Vox), a ser un desierto demográfico, a ser un geriátrico a cielo abierto”, expresaba el ex alcalde de Valladolid, vallisoletano también de nacimiento. Unas declaraciones que no puede pasar por alto el máximo dirigente regional, más que por el ataque a su Gobierno -cosa a la que ya está acostumbrado y que seguramente entienda que es parte del juego- por lo que considera un insulto y un desprecio claro a la tierra castellano leonesa, su gente en general y los mayores en particular.

Es por ello que Mañueco ha anunciado que ha mandado una queja formal al Gobierno de España, una carta dirigida al presidente Pedro Sánchez para que tome cartas en el asunto y al menos de un toque de atención al que las redes han apodado como su “perro guardián” tras lo sucedido en la investidura. Para el presidente popular estas palabras “son intolerables y decepcionantes ya que además provienen de una persona de Castilla y León que demuestra no estar a la altura de su cargo”.

Por ello, para garantizar el respeto que merecen los ciudadanos de la Comunidad y la cordialidad institucional, exige a Sánchez en la misiva que adopte las medidas necesarias para evitar que este tipo de actitudes vuelvan a repetirse. Y más cuando el foco de la falta de respeto son las personas mayores que “en gran parte con su esfuerzo y sacrificio han logrado el excelente nivel de calidad de vida que registra Castilla y León”.

Revuelo a nivel nacional

Estas palabras de Óscar Puente, de las que se hizo eco también ESdiario, no han llamado la atención solo de la política regional sino que ha traspasado hacia lo nacional. Por ejemplo, Alicia García, portavoz del Grupo Parlamentario del PP en el Senado, publicaba un contundente mensaje a través de su cuenta de X que deja por los suelos la actitud de un Puente que, insistimos, es de Castilla y León y habla así de su tierra.

Es triste que un ministro castellano y leonés como Óscar Puente actúe y hable como si Castilla y León le quedara muy lejos, pero lo que pasa en realidad es que le queda muy grande. pic.twitter.com/wL76zO5z0k — Alicia García PP (@AliciaGarcia_Av) February 14, 2024

Además, desde la Junta aprovechan para recordar tanto a Sánchez como al señor Óscar Puente que, a pesar de la infrafinanciación que sufre la región por parte del Ejecutivo central - tal como establecen estudios independientes-, Castilla y León es líder en la prestación de servicios públicos, el mejor sistema educativo de España según el informe PISA, encabeza desde hace 12 años la prestación de Servicios Sociales, su Sistema de Salud se sitúa entre los más valorados y es la Comunidad que más apoya fiscalmente a la natalidad y a las familias, además de la segunda con los tipos más bajos de IRPF.