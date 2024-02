Alegría arremete contra Feijóo y se lleva el zasca de Alicia García

La abulense, portavoz popular en el Senado, tritura con un posteo en X (antes Twitter) un comentario de la ministra socialista, que no soporta que el presidente popular sonría

La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, le ha dado un morrocotudo zasca a Pilar Alegria, a costa de un comentario en X (antes Twitter) de la ministra de Cultura y portavoz del Gobierno después de que ésta arremetiese contra Alberto Núñez Feijóo . La abulense no se anduvo por las ramas y, en la misma plataforma, respondió con dureza a la zaragozana, destapando sus miserias y las de varias compañeras de partido.

Todo comenzó con la portavoz del Gobierno socialista respondiendo en X a una conversación de Feijóo con Losantos, director de EsRadio, en su programa. "Por alusiones: no tengo una hija, sino un hijo. No va a un colegio privado, sino público. Hice mi carrera y un máster después. Si no dice la verdad en algo así, qué no pasará con el resto. Las palabras machistas de Losantos y la sonrisa cómplice de Feijóo hablan por sí solas". Es decir: la sonrisa, para alegría, es un problema.

Por alusiones: no tengo una hija, sino un hijo. No va a un colegio privado, sino público. Hice mi carrera y un máster después. Si no dice la verdad en algo así, qué no pasará con el resto. Las palabras machistas de Losantos y la sonrisa cómplice de Feijóo hablan por sí solas. pic.twitter.com/VTm6IMWaI7 — Pilar Alegría (@Pilar_Alegria) February 9, 2024

Pero al quite salió Alicia García, portavoz popular en el Senado. La abulense volvió a hacer gala de su inspiración dialéctica. "Cómplices son las ministras socialistas, calladas y sin condenar que un compañero suyo fue detenido por violencia machista. La que calla ante el “ábreme la puerta, zorra” de su compañero, hoy se ofende. Doble vara de medir del feminismo de salón que practican", incluyendo un pantallazo más que significativo acerca del dirigente del PSOE de Castilla y León detenido por violencia machista, Ángel Hernández.