Día Mundial de la concienciación sobre el autismo: ¿qué es el autismo?

¿Sabías que los niños tienen hasta 5 veces más probabilidades de tener un trastorno del espectro autista que las niñas?

Actualmente no existe ningún análisis de sangre de detección médica ni cura para el trastorno del espectro autista. Los padres no causan ni pueden causar el trastorno del espectro autista. Aunque se desconocen las múltiples causas del TEA, se sabe que el comportamiento de los padres antes, durante y después del embarazo no causa TEA.

El Día Mundial del Autismo: celebrando la diversidad y la inclusión

El 2 de abril es una fecha destacada en el calendario de las Naciones Unidas, ya que se conmemora el Día Mundial del Autismo. Este día tiene como objetivo reafirmar y promover los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas autistas en igualdad de condiciones con los demás.

En 2007, la Asamblea General de las Naciones Unidas oficializó el 2 de abril como el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, enfatizando la importancia de sensibilizar a la opinión pública sobre esta condición.

Con el paso de los años, esta fecha ha evolucionado para promover no solo la concienciación, sino también la aceptación y el aprecio de las personas autistas y su valiosa contribución a la sociedad.

Aumentando la conciencia y promoviendo la inclusión

El objetivo principal del Día Mundial del Autismo es aumentar la conciencia sobre los signos, síntomas e información relacionada con el autismo. Cada uno de nosotros puede contribuir encontrando formas de celebrar las diferencias y promover la bondad y la inclusión en nuestras comunidades, al mismo tiempo que alentamos a otros a hacer lo mismo.

Historia del Autismo: un recorrido por el tiempo

1908 : Se utiliza por primera vez el término "autismo".

1938: Donald Triplett, un joven de Mississippi, se reunió con el Dr. Leo Kanner, quien lo describió como "autista", marcando un hito en el reconocimiento formal del autismo.

1943: El Dr. Leo Kanner publica un artículo que describe a 11 niños con características autistas, introduciendo así el concepto de "autismo infantil temprano".

1944 : Hans Asperger identifica una forma más leve de autismo, conocida como síndrome de Asperger, caracterizada por dificultades en las habilidades sociales y de comunicación.

1967: Bruno Bettelheim propone la teoría de las "madres refrigeradoras" como causa del autismo, teoría que posteriormente fue desacreditada.

1973 : El Dr. Ivar Lovaas desarrolla la terapia ABA, considerada una de las más eficaces para el tratamiento del autismo.

1977 : La investigación sobre gemelos revela que el autismo tiene principalmente causas genéticas y biológicas.

1991 : El gobierno de Estados Unidos clasifica el autismo como una categoría de educación especial, proporcionando servicios a niños autistas en las escuelas.

1994: El síndrome de Asperger se añade al DSM, ampliando así el espectro del autismo para incluir casos más leves.

2007: La ONU establece oficialmente el Día Mundial de Concientización sobre el Autismo.

¿Qué es el Trastorno del Espectro Autista (TEA)?

El Trastorno del Espectro Autista (TEA) es una condición neurológica y del desarrollo que afecta la forma en que las personas interactúan con los demás, se comunican, aprenden y se comportan.

Se caracteriza por una amplia variación en la presentación de los síntomas entre las personas afectadas. Aunque el diagnóstico puede realizarse en cualquier etapa de la vida, se considera un "trastorno del desarrollo" porque los síntomas generalmente aparecen en los primeros 2 años de vida.

Primeros indicios y diagnóstico:

Según el Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales (DSM-5), elaborado por la Asociación Estadounidense de Psiquiatría, las personas con TEA suelen mostrar dificultades en la comunicación y la interacción social, intereses restringidos y comportamientos repetitivos.

Estos síntomas pueden impactar significativamente en su funcionamiento en diferentes áreas de la vida, como la escuela, el trabajo y las relaciones interpersonales.

Universalidad del TEA:

Es importante destacar que el TEA puede diagnosticarse en personas de todos los géneros, razas, etnias y orígenes económicos.

Aunque el TEA puede ser una condición de por vida, el acceso a tratamientos y servicios especializados puede mejorar los síntomas y la calidad de vida de las personas afectadas. Por ello, se recomienda que todos los niños sean sometidos a pruebas de detección de autismo, según las pautas de la Academia Estadounidense de Pediatría.

¿Cuáles son los síntomas del Trastorno del Espectro Autista?

Manifestaciones y comportamientos:

Los síntomas del TEA abarcan una amplia variedad de comportamientos que pueden manifestarse de diferentes maneras en cada individuo. Algunos de estos comportamientos incluyen:

Dificultades en la comunicación e interacción social : como la falta de contacto visual, la falta de respuesta al propio nombre o llamadas verbales de atención, y la dificultad para comprender el punto de vista de los demás.

Comportamientos repetitivos: como hablar extensamente sobre un tema específico de interés, manifestar expresiones faciales y gestos que no coinciden con lo que se está diciendo, y participar en actividades repetitivas.

Intereses restringidos: mostrando poco interés o disfrute en actividades sociales, dificultades para establecer y mantener relaciones interpersonales, y resistencia al cambio en la rutina diaria.

Es fundamental comprender que la presentación de estos síntomas puede variar ampliamente entre las personas con TEA, y no todas las personas afectadas mostrarán todos estos comportamientos. Sin embargo, la mayoría experimentará varios de estos síntomas en mayor o menor medida.

Conociendo a los Famosos Autistas

Varias figuras destacadas y admiradas en el mundo del entretenimiento y la creación se han identificado dentro del espectro autista. A continuación, te presento a cuatro personalidades notables que han compartido su condición de autismo. ¿Te suenan sus nombres o sus contribuciones?

Satoshi Tajiri: el ingenioso creador detrás del fenómeno mundial “Pokémon” y un renombrado diseñador de videojuegos.

Daryl Hannah: una reconocida actriz de Estados Unidos, famosa por sus actuaciones en películas como "Magnolias de Acero", "Wall Street", "Los Pequeños Traviesos", "Kill Bill", entre otras.

Alexis Wineman : una activista por el autismo que ganó notoriedad como concursante en el concurso Miss América, llevando la corona de “Miss Montana”.

Dan Aykroyd: un versátil actor, comediante, escritor, productor y músico canadiense, ampliamente conocido por su papel en "The Blues Brothers" y "Cazafantasmas".

En conclusión, los Trastornos del Espectro Autista (TEA) son una condición neurológica que afecta la comunicación, el comportamiento y las habilidades sociales de quienes lo experimentan. Es crucial comprender que cada persona en el espectro autista es única, con sus propias fortalezas y desafíos.

Al celebrar el Día Mundial del Autismo, nos comprometemos a seguir avanzando hacia una sociedad más inclusiva, donde todas las personas, independientemente de su neurodiversidad, sean valoradas y respetadas. Es a través del conocimiento, la comprensión y el apoyo mutuo que podemos construir un mundo donde todos puedan florecer plenamente.

Si te ha gustado el artículo compártelo en tus redes sociales y déjanos un comentario con tu opinión.