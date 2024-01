Qué es la ‘Enfermedad X’, y por qué podría causar la próxima pandemia

La OMS mantiene una lista de "patógenos prioritarios", incluyendo el Ébola, el Zika y el Covid-19. La falta de contramedidas para algunos destaca la urgencia de invertir en investigación y desarrollo.

La Enfermedad X es un término utilizado por los científicos para referirse a la posibilidad de una epidemia internacional causada por un patógeno actualmente desconocido en la salud humana.

La OMS convocó a más de 300 científicos en noviembre de 2022 para estudiar este patógeno desconocido que podría tener una tasa de mortalidad 20 veces mayor que la del Covid-19. Es importante destacar que la Enfermedad X no es una realidad actual, sino una hipótesis que impulsa el desarrollo de contramedidas para estar preparados ante un posible brote futuro.

En el encuentro del Foro Económico Mundial, que se celebra en Davos, Suiza del 15 al 19 de enero, se abordará un tema que ha desatado controversias y debates en las redes sociales: la posibilidad de enfrentarnos a una enfermedad hipotética más letal que el Covid-19, denominada "Enfermedad X".

Este evento, titulado "Preparación para la Enfermedad X", reúne a destacados líderes internacionales para discutir estrategias innovadoras que fortalezcan nuestros sistemas de salud frente a los desafíos venideros.

La noticia de la reunión del Foro Económico Mundial generó un intenso debate en las redes sociales. Surgieron preocupaciones de que los preparativos para la Enfermedad X podrían llevar a medidas restrictivas similares a las implementadas durante la pandemia de Covid-19. Algunos críticos incluso compararon la situación con teorías infundadas, como la idea de que el Covid fue planeado.

Una de las preocupaciones expresadas en las redes sociales es la percepción de que la preparación para la Enfermedad X podría llevar a un control indebido a través de vacunas y restricciones a las libertades individuales.

Es importante subrayar que la planificación para enfrentar enfermedades desconocidas se centra en medidas proporcionadas y basadas en la evidencia. Los expertos están trabajando en garantizar que las intervenciones sean proporcionadas, éticas y respetuosas de los derechos individuales.

