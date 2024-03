Los científicos relacionan alimentos ultraprocesados ​​con 32 problemas de salud

La Asociación Británica del Corazón identifica alimentos comunes en esta categoría, como helados, patatas fritas y cereales, resaltando su presencia ubicua en nuestras dietas diarias.

Una exhaustiva revisión publicada en el British Medical Journal (BMJ) revela vínculos directos entre los alimentos ultraprocesados y hasta 32 problemas de salud.

Este estudio, respaldado por investigadores internacionales de Australia, Estados Unidos, Francia e Irlanda, analizó 45 investigaciones con una participación total de 9,8 millones de personas. Los resultados subrayan la creciente preocupación sobre los efectos adversos de estos alimentos, comúnmente compuestos por cinco o más ingredientes y múltiples aditivos.

El término 'alimentos ultraprocesados' se origina en la clasificación de alimentos NOVA, desarrollada por investigadores de la Universidad de São Paulo, Brasil. Este sistema categoriza los alimentos en cuatro grupos según su nivel de procesamiento durante su producción:

Como distinguir rápidamente cuando un alimento es ultraprocesado, (mira los ingredientes si tiene 5 o más y son aditivos, conservantes etcetera ya sabes es ultraprocesado)

La comprensión de estas categorías es esencial para tomar decisiones informadas sobre nuestra alimentación y promover hábitos más saludables y equilibrados en nuestra vida diaria.

La Asociación Británica del Corazón identifica alimentos ultraprocesados comunes, como helados, patatas fritas, cereales para el desayuno, yogures aromatizados y galletas. Estos productos, que se han vuelto ubicuos en nuestras dietas diarias, forman parte de una categoría que ha despertado la inquietud de la comunidad científica.

La investigación destaca que las dietas ricas en alimentos ultraprocesados pueden tener efectos dañinos en la mayoría, si no en todos, los sistemas del cuerpo humano. Este descubrimiento plantea preocupaciones sobre la adaptabilidad del cuerpo humano a estos productos, compuestos en gran medida por ingredientes baratos y químicamente manipulados, como almidones, azúcares y grasas modificados.

Carlos Monteiro, profesor de la Universidad de Sao Paulo en Brasil, enfatiza que estos alimentos no son simplemente modificados, sino que a menudo incorporan ingredientes químicamente manipulados.

Este aspecto, que incluye pocos alimentos integrales, lleva a la conclusión de que el cuerpo humano puede reaccionar a estos productos como inútiles o dañinos, lo que puede resultar en deterioro o daño en sus sistemas.

El estudio resalta que los alimentos ultraprocesados están ganando terreno en las dietas globales y representan más de la mitad de la ingesta calórica diaria en Estados Unidos y el Reino Unido. Esta tendencia, según los investigadores, justifica la necesidad de desarrollar políticas gubernamentales y estrategias de salud pública para abordar y reducir la exposición dietética a estos productos.

We note the consistent trend linking ultra-processed foods to poor health outcomes is sufficient to warrant the development and evaluation of government-led policy and public health strategies aimed at targeting and reducing dietary exposure to ultra-processed foods.