Twitter dice adiós al icónico pájaro y presenta un nuevo y polémico logotipo

En una sorprendente transformación, Twitter comenzó a reemplazar su logotipo del pájaro azul con un nuevo logotipo "𝕏" creado por fans. Este nuevo logotipo "X" aparece en la página de inicio de Twitter, en la imagen de perfil de la cuenta oficial @twitter y en una pantalla de carga del sitio web. Aunque el logotipo del pájaro azul aún permanece como favicon del sitio y en las aplicaciones móviles, se avecina un cambio de marca que está generando controversia.

El logotipo del pájaro moderno fue el segundo diseño de Twitter, reemplazando a Larry the Bird, utilizado entre 2010 y 2012. Diseñado por Martin Grasser, Todd Waterbury y Angy Che, el logotipo final fue seleccionado casi de inmediato por Jack Dorsey, cofundador y ex CEO de Twitter. El diseño se compone de 15 círculos superpuestos, lo que, según Grasser, mejora su legibilidad y simboliza el objetivo de Twitter de democratizar la información y dar voz a todos

El pájaro de Twitter no solo fue un logotipo, sino que también se convirtió en parte integral del lenguaje utilizado para describir el servicio. Las publicaciones se llaman "tweets", y Twitter es comúnmente conocido como "la aplicación del pájaro".

Today we say goodbye to this great blue bird



This logo was designed in 2012 by a team of three. @toddwaterbury, @angyche and myself,



The logo was designed to be simple, balanced, and legible at very small sizes, almost like a lowercase "e", a 🧵 pic.twitter.com/pogZnorRko