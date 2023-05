Catalá promete 13 Centros de Mayores para Valencia

La candidata popular se ha comprometido a abrir 4 centros de día, 3 centros de mayores, 3 centros sociales, 2 sedes nuevas de la UP y un Centro de Día específico para personas con Alzheimer.

María José Catalá, candidata del PP a la alcaldía de Valencia, se ha comprometido hoy, en un acto junto a Carlos Mazón, candidato a la Generalitat, en el Parque de l'Amistat, ha crear una Red Asistencial para Mayores con 13 centros nuevos ante el "nulo trabajo" de PSOE y Compromís que, según los populares, no han construído ninguno estos 8 años. Por este motivo, la popular prometido que llevará a cabo la creación de 4 centros de día, 3 centros de mayores, 3 centros sociales, 2 sedes nuevas de la UP y un Centro de Día específico para personas con Alzheimer.

Catalá ha denunciado que los “mayores han sido los grandes olvidados de Compromís y del Partido Socialista.”. “En lo que llevamos de año, no han ejecutado ni un euro de inversiones para mayores pero lo que es peor en estos 8 años Compromís y el PSOE no han aumentado la red de Centros de Mayores y de Centros de Día que hizo el Partido Popular. No han hecho ni un nuevo y no han sido capaces de mantener en buenas condiciones los existentes”, ha afirmado

La candidata popular ha querido recordar que la proyección es que en los próximos 10 años, la población mayor de 65 años represente el 25% del total de la población en la ciudad de Valencia, y que la soledad no deseada ya la viven más de 43.000 valencianos en nuestra ciudad. Ante este escenario – ha dicho- el Partido Popular tiene muchas ganas de cuidar a nuestros mayores y hacer una apuesta decidida para afrontar el reto del envejecimiento de la población.

"Nuestros mayores necesitan un Ayuntamiento que los cuide. Yo me comprometo a ser una alcaldesa que lo haga, que se desviva por ellos y que la ciudad les devuelva todo el cariño y esfuerzo que nos han dado. Tendrán más y mejores servicios” ha afirmado Catalá.

Deducciones fiscales para los mayores

El candidato a la Presidencia de la Generalitat, Carlos Mazón, ha agradecido el trabajo y el esfuerzo de todos. “Se merecen todas las facilidades del mundo y por ello el Gobierno del Cambio del Partido Popular va a aprobar deducciones fiscales para personas mayores y personas con discapacidad. Porque hay que ayudarlos”, ha afirmado.

Asimismo, ha anunciado la supresión del impuesto de sucesiones para que los mayores puedan legar su herencia sin cargas fiscales. “El impuesto de la muerte es injusto porque nuestros abuelos y nuestros padres ya han pagado impuestos por las viviendas y deben tener la tranquilidad de poder legar sus propiedades, sin pensar que van a ahogar a sus hijos a impuestos”.

Por último, ha explicado que “como la actividad deportiva es fundamental porque es salud, vamos a aprobar deducciones fiscales del 100% en las actividades deportivas.”