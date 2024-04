La debilidad de Yolanda Díaz: da el 3 de Sumar a Compromís y tendrá eurodiputado

Los de Joan Baldoví logran doblar el brazo a la vicepresidenta y se aseguran un puesto de salida. Ahora falta saber la gran incógnita ¿Ocupará Mónica Oltra o Marzà ese número 3 de Sumar?

Después de muchos tiras y aflojas, Compromís logra salirse con la suya y se lleva un puesto de salida en las elecciones europeas dentro de la lista de Sumar. En concreto, los nacionalistas irán el número 3 de la lista, lo que les garantiza un eurodiputado y un puesto de salida según las actuales encuestas.

Compromís logra un buen puesto, sólo por detrás del cabeza de lista -Estrella Galán, apuesta de Yolanda Díaz- y del número 2 que será para Jaume Asens de los Comuns catalanes. Con este acuerdo, Yolanda Díaz da su brazo a torcer a Compromís, en un signo de debilidad donde Sumar ya no tiene la fuerza de hace unos meses.

Compromís por tanto volverá a tener voz en Europa y ahora la duda es quién ocupará ese puesto 3 en la lista europea de Sumar, con muchos afiliados pidiendo una vuelta de Mónica Oltra a la política en las europeas tras archivarse su causa por presuntamente encubrir los abusos sexuales de su ex marido a una menor tutelada, pero la ex líder de Compromís por ahora guarda silencio. También podría ocupara ese puesto el ex conseller de Educación y actual diputado autonómico, Vicent Marzà.

Compromís logra ese tercer puesto en la lista de Sumar por delante de otros socios de Yolanda Díaz como Más Madrid o IU, que también desean un puesto de salida. Es la primera vez que Compromís se sale con la suya en Sumar, tras desplantes como no intervenir en los debates de investidura o aprobar el Gobierno la ampliación del Puerto de Valencia frente a la negativa de Compromís.

Yolanda Díaz ya no está tan fuerte, las encuestas ya no pintan también y tras la abrupta ruptura con Podemos o la marcha de otros partidos como Més de Baleares -que concurrirá con Bildu y ERC y no con Sumar- no puede permitirse más salidas.