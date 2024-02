Amenazan de muerte al director deportivo del Valencia C.F

El club denunció, durante la noche de ayer, un vídeo publicado por los Ultra Yomus en sus redes sociales donde se amenazaba, de manera clara a Miguel Ángel Corona: "está cerca tu final".

El Valencia CF a condena las amenazas proferidas en las redes sociales por el grupo radical 'Ultra Yomus', al que mostró su rechazo y al que dejó claro que "los insultos y la violencia en cualquiera de sus formas no tienen cabida en el fútbol ni en la sociedad". En el año 2019, el club ya expulso la a este grupo del estadio de Mestalla.



"El Valencia CF condena públicamente las amenazas de 'Ultra Yomus' en las redes sociales hacia ejecutivos del club", subrayó el conjunto 'che' después de que en su cuenta de 'X' de este grupo insultase al director deportivo, Miguel Ángel Corona, al que llamó "bastardo" y al que advertía que su "final" estaba "cada vez más cerca".

Corona bastardo, cada vez está más cerca tu final…

No eres digno de este escudo!

La dimisión es tu unica opción!

A las malas o a las peores!

Fuera del Valencia! pic.twitter.com/zkb0eWuqew — Ultra Yomus Oficial (@ultra_yomus) February 12, 2024

El Valencia recalcó que "todas las críticas constructivas son aceptables", pero que no se podían "tolerar actitudes violentas". Los insultos y la violencia en cualquiera de sus formas no tienen cabida en el fútbol ni en la sociedad. El club reitera su firme posición en contra de los grupos ultras y radicales", sentenció.



Los Yomus son un grupo ultra de extrema derecha que, desde los 80, ha controlado la grada de Mestalla, hasta el punto de amenazar y agredir a aquellos aficionados que no casaban con sus ideas o ideología. Sus líderes no esconden sus ideas neonazis, mostrando orgullosos tatuajes, entonando cánticos o simbología. La idea de su expulsión vino fomentada por la nueva propiedad, cuando empezó a perseguir simbología xenófoba y antidemocrática. El año 2017 y las agresiones del 9 d'octubre, comandadas por estos radicales, hasta 28 personas están acusadas de agredir y coaccionar a profesionales de los medios de comunicación y asistentes a la manifestación, colmó la paciencia del club que, en 2019, acabó por impedir que los mayores de 35 años pudieran formar parte de la Curva Nord, grada de animación donde, hasta entonces, todavía se camuflaban los Yomus.



El comunicado del club rechazando estas amenazas no ha pasado desapercibido, sumando más de mil respuestas en Twitter y, debido a la situación que atraviesa el club, que tiene a la afición en una oposición clara contra la propiedad, la mayoría no rechazan lo sucedido durante la noche de ayer: "¿Y por qué tenemos que tolerar que un señor que vive en Singapur nos esté hundiendo?", "No sé qué esperabais después años y años de mentiras y maltratos hacia el escudo, la afición y la ciudad. Se solucionaría fácil poniendo las acciones de Lim a la venta y saliendo de aquí a la de YA", "Escupir hacia arriba es lo que tiene, amigos", es la línea que siguen la mayoría de comentarios del tweet en el que se anuncia dicho comunicado.

