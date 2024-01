Mazón aboga por ser "más ambiciosos" en materia de empleo

Mazón ha apostado por "eliminar" la burocracia que ha calificado de "lamentable para la actividad económica"

El 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, ha abogado por ser "más ambiciosos" en materia de empleo y ha sostenido que no se conforma con la cifra de desempleados, tras conocer los datos del mes de diciembre, en el que "ha subido un poquito" el paro, pero ha añadido que es "el mejor diciembre desde 2007" y que se trata de un mes "complicado".

Así se ha manifestado este miércoles el jefe del Consell en declaraciones a los periodistas en Sant Vicent del Raspeig (Alicante), al ser preguntado por las cifras del paro, que bajó en 13.722 personas durante 2023 en la Comunitat Valenciana en relación al año anterior (-4,06%) hasta un total de 324.521 desempleados, pese al repunte del 0,27% en el último mes del año respecto a noviembre (885 parados más).

"Ha subido un poquito el paro, es verdad, en este mes de diciembre, sobre todo en el sector de la construcción", ha admitido Mazón, al tiempo que ha afirmado que es "el mejor mes de diciembre desde el año 2007".

Ha subido un poquito el paro, es verdad, en este mes de diciembre, sobre todo en el sector de la construcción

No obstante, ha abogado por ser "mucho más ambiciosos" de lo que considera que están siendo en materia de empleo. "Tenemos que seguir bajando los impuestos, que seguir haciendo las reformas pendientes que no se han hecho durante estos años, que apoyar a nuestros sectores productivos, a nuestras pymes, también bajándoles los impuestos para que puedan mantener el empleo y eliminando estos costes", ha sostenido.

En la misma línea, Mazón ha apostado por "eliminar" la burocracia que ha calificado de "lamentable para la actividad económica". "Tenemos que seguir haciendo lo que ha empezado a hacer este gobierno del cambio, que es atraer inversión sin ningún rubor y sin ningún complejo, tanto la local, como la nacional, como la extranjera. Y no rechazar la inversión que pueda venir de fuera. Todo esto es actividad económica, todo esto es empleo", ha aseverado.

Aquí sigue habiendo gente que está en contra de que nos den el agua que necesitamos, y eso es empleo

"Aquí sigue habiendo gente que está en contra de que nos den el agua que necesitamos, y eso es empleo. Aquí sigue habiendo gente de la Comunitat Valenciana en contra de que se amplíe el Puerto de Valencia, y eso es empleo", ha enfatizado.

En este sentido, el 'president' ha resaltado que "no se puede seguir trabajando como se estaba trabajando con el tripartito anterior". "Era no al progreso, no al avance, no a la actividad económica; y sí a los impuestos, sí a la presión fiscal, evitando las inversiones que pudieran venir y las infraestructuras que necesitamos", ha acusado.