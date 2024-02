Mazón cierra filas con Feijóo y desmiente un giro con la amnistía

El presidente valenciano acusa al PSOE de utilizar el supuesto indulto con condiciones de Feijóo para "torpedear" las elecciones gallegas.

Que Feijóo hubiera negociado un indulto condicionado para Puigdemont sería una estrategia del PSOE "para torpedearlo todo", según el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, quien ha cerrado filas con su líder negando que Feijóo haya dado un giro a su postura: "No hay indultos, no hay amnistía. Es anticontitucional".

Mazón se ha pronunciado así tras las publicaciones en varios medios de comunicación sobre una supuesta negociación entre el PP y Junts per Cataluña con posibilidad de pactar un indulto a Carles Puigdemont condicionado a que sea juzgado en España y a dejar a un lado la vía unilateral para la independencia.

Ha "ratificado" la postura del Partido Popular que, dice, "es la de siempre". "La que ayer volvió a ratificar por enésima vez el presidente Feijóo, la que volvió a decir en su sesión de investidura, la que volvió a ratificar a la sesión de investidura de Pedro Sánchez", ha asegurado insistiendo que es "un no a la amnistía, es un no a los indultos, es un no al chantaje".

Es más, Mazón ha acusado al PSOE de estar utilizando esa presunta negociación para perjudicar a 'los populares' en las elecciones de Galicia: "algunos están queriendo aprovechar que hay elecciones gallegas a la vuelta de la esquina para torpedearlo todo".

En cualquier caso, el presidente valenciano ha defendido que el Partido Popular "no es sospechoso", sino que "siempre ha sido firme, tajante, claro y evidente en defensa de la Constitución, en defensa de la igualdad de los territorios".