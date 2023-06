El PSPV 'ataca' duramente a la nueva presidenta de Les Corts

La plana mayor del Partido Socialista valenciano ha salido a criticar duramente a Llanos Masó, diputada autonómica de Vox, que será quien ponga orden y dirija el parlamento valenciano.

El inicio de la XI legislatura de Les Corts Valencianes ha tenido un inicio, cuanto menos, 'movidito'. Tras la protesta feminista que ha marcado el inicio de la sesión plenaria ha llegado la confirmación de un secreto a voces, la diputada de Vox por Castellón en les Corts Valencianes, Llanos Masó, asumía la presidencia del parlamento valenciano fruto del pacto de Gobierno entre PP y Vox.



La elección, sin embargo, no ha estado exenta de polémica, pues minutos después de la noticia, los partidos de izquierda, como Compromís o PSPV-PSOE, al igual que hicieron con el nuevo Conseller de Cultura, Vicente Barrera, han comenzado a hacerse eco de polémicas alrededor de la nueva presidenta que no son nuevas, pero que sin embargo, hasta ahora, parecía no importarles mucho.



La ministra de Ciencia y cabeza de lista del PSOE por Valencia al Congreso, Diana Morant, ha lamentado que "el PP está entregando la presidencia de Les Corts a los negacionistas y a los antiabortistas". La ministra de Ciencia e Innovación ha señalado que "el PP ha escuchado a Abascal, que hoy ha venido a Valencia a poner cara al pacto de la vergüenza". "Lo que el PP y Vox presentan como hoja de ruta son recortes en derechos y en avances sociales que ya dábamos por consolidados, el feminismo, el ecologismo y el colectivo LGTBI no merecen ese retroceso en manos de PP y Vox", ha concluido.



El secretario general del PSPV-PSOE, Ximo Puig, ha lamentado hoy que "quienes están en contra de la autonomía vayan a dirigirla". Así se ha manifestado durante el acto de constitución de Les Corts Valencianes, en el que ha asegurado que "los y las socialistas vamos a trabajar para no dar un paso atrás en los avances que ha logrado la ciudadanía valenciana".



Arcadi España, dirigente del PSOE-PSPV, ha tildado de "obsceno" lo ocurrido hoy en Les Corts: "Los socialistas decimos un no rotundo a aquellos que están cobrando en el parlamento, pero están en contra del autogobierno". En ese sentido, el dirigente socialista ha lamentado que "ya no se sabe quién es de ultraderecha de los dos partidos": "¿Son lo mismo o lo han pactado todo al 100% y con gran celeridad?". Finalmente, ha añadido que "desde el PSPV-PSOE decimos un no rotundo a ese negacionismo climático y a ese negacionismo contra los derechos de las mujeres".