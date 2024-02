¿Mintió la promotora del edificio de Valencia?: vendía material no inflamable

La constructora Fbex promocionaba el edificio incendiado con “un nuevo material de aluminio tipo alucobond” que no arde… Cosa que no concuerda con el brutal fuego y el poliuretano

¿Qué pasó en el edificio de Campanar de Valencia para que ardiera tan rápido y se extendiera el fuego por toda la estructura? Pasadas horas del trágico incendio, empiezan a hacerse preguntas sobre si los materiales de la fachada eran adecuados e inflamables. Al parecer, la fachada era de un revestimiento de poliuretano, letal en un incendio, pero la promotora Fbex, constructora del edificio, vendió en su día que era “tipo alucobond”.

“Con fachadas revestidas de un innovador material de aluminio tipo alucobond”, se escucha perfectamente en el vídeo de promoción de Fbex que hizo para vender las casas ahora incendiadas. ¿Y qué es el alucobond? Es un panel composite formado por dos láminas de cubierta de aluminio y un núcleo relleno de agregado mineral difícilmente inflamable o no inflamable. Esto último es muy importante. Si la fachada fuera alucobond como aseguraba Fbex, no se habría desatado tal brutal incendio. El problema asimismo de la fachada del edificio de Valencia no estaría en el alucobond, que efectivamente no arde, sino en el aislante que se coloca detrás del alucobond, entre el alucobond y el ladrillo, donde debió utilizarse un material inflamable.

Así que, a la espera de lo que digan los peritos, saltan ahora las sospechas sobre los materiales de la fachada que usó Fbex. La fachada llevaría poliuretano y eso explicaría la rápida propagación del incendio. Según la vicepresidenta del Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de Valencia, Esther Puchades, el inmueble estaba recubierto de este material inflamable que ya estuvo detrás del incendio de Londres del 2005 y que supuso un cambio para prohibirlo posteriormente.

Sin embargo, el edificio de Valencia tendría poliuretano al haberse construido antes de prohibirse el material. “Es un material que en contacto con el fuego gotea y esto es lo que ha hecho que las llamas se hayan extendido hacia abajo; mientras que, por el propio calor y el aire caliente, se extendían hacia arriba”, explica Esther Puchades sobre la propagación tan rápida del incendio. Es un material pensado para el aislamiento acústico y sobre todo térmico, para el ahorro energético, pero no para proteger de los incendios.

Fbex, inmobiliaria de origen catalán, construyó el edificio de la tragedia del incendio en 2009. La empresa se declaró insolvente en 2010 con una deuda de unos 600 millones de euros con unos veinte bancos y debiendo varias decenas de millones de euros más a otros proveedores.