Puig se despide de la Generalitat y deja su futuro en el aire

El president de la Generalitat ha querido agradecer a los valencianos que han confiado en el PSPV y ha instado a la sociedad valenciana a no caer en las "trincheras" y la "crispación".

El, hasta hoy, president de la Generalitat y candidato del PSOE-PSPV en las elecciones autonómicas, Ximo Puig, ha analizado la derrota electoral desde el respeto, felicitando a sus adversarios y llamando a la sociedad valenciana a no caer en la "polarización, las trincheras y la crispación". Sobre su futuro, el socialista no se ha querido pronunciar directamente, pero ha dejado frases que invitan a pensar en un posible adiós.



"Gracias a los electores que escogido la papeleta del partido socialista, que han sido más que en el 2015 y el 2019, pero que ha sido insuficiente. Quiero felicitar al PP y a todos los nuevos alcaldes de nuestra Comunitat, pero especialmente a aquellos alcaldes socialistas que han conseguido revalidar su alcaldía, a pesar de todo", ha afirmado Puig.



Tras las felicitaciones, el líder del PSOE-PSPV ha querido hacer un repaso de todo lo logrado durante estos 8 años de Govern del Botànic, haciendo especial hincapié en la situación de la Comunitat cuando él se hizo con la Generalitat."Tenemos una Comunitat bien diferente a la de 2015, entre todos los valencianos y valencianas hemos conseguido una sociedad de respeto, buena reputación y convivencia. Ese es nuestro legado. Hemos vivido una legislatura extraordinaria, con una pandemia, una guerra y una polarización en la política estatal que ha tenido consecuencias", ha sentenciado Puig.



Sobre su futuro en la política, Puig ha reconocido que ahora "es tiempo de la palabra", pero ha querido dejar claro que ser president de la Generalitat ha sido "el mayor honor de su vida". “Todo pasa y todo queda”. Citando a Machado, el socialista ha querido agradecer a los suyos el trabajo realizado durante estos años, recordándoles que pueden estar bien orgullosos. "Es momento de hablar del futuro, habrá otras personas y otros equipos, pero habrá un gobierno progresista más tarde que pronto. Yo ahora tengo la satisfacción de irme con el trabajo bien hecho y la cabeza bien alta", ha sentenciado el, hasta ahora, Jefe del Consell.



Acerca de la campaña, Ximo Puig ha reconocido que ha podido existir cierta "contaminación" del exterior y que desde el PSOE-PSPV siempre se ha que se hablara de lo que realmente queríamos los valencianos, que era lo que se votaba hoy.