'L'Alqueria Blanca' torna a diari en les vesprades d'agost

La radiotelevisió valenciana incorpora, a partir d'aquesta vesprada, de dilluns a divendres la seua producció més benvolguda. Torna L'Alqueria Blanca a partir de les 18.55 hores.

Les vacances del mes d'agost són una excel·lent oportunitat per a descansar i recuperar el fil perdut de les sèries més benvolgudes de la xicoteta pantalla. Per això, la televisió d'À Punt incorpora, a partir d'aquesta vesprada, de dilluns a divendres la seua producció més benvolguda. Torna L'Alqueria Blanca a partir de les 18.55 hores.

Les espectadores i espectadors podran enganxar-se a la sèrie a partir de la temporada tercera amb el capítol titulat Secrets.

Don Joaquim no es recupera de la mort de la seua dona. Tampoc no ho fa Asun, que té, a més, tots els símptomes d'estar embarassada, però dissimula davant els familiars. A la cooperativa descobreixen que una mà negra els ha tancat l'accés a les ajudes de Governació i Don Miquel està disposat a arribar al fons de la qüestió. El cosí de Sento, Tomy, ve per quedar-se a l'Alqueria.

D'altra banda, si es van quedar més avançats o endarrerits al contingut de la trama, poden veure la sèrie completa al web de la televisió pública entrant al següent enllaç: https://www.apuntmedia.es/series/alqueria-blanca.

Mentre la sèrie continua el rodatge de noves temporades, els Falcó i els Pedreguer volen passar les vacances amb tu.