Aena da la razón al "niño malcriado" y expandirá los aeropuertos de la Comunitat

El jefe del Consell se ha mostrado contrariado con el anuncio y ha pedido al gestor aeroportuario que no juegue con el turismo: "no hemos visto ninguna nota oficial, proyecto o presupuesto"

El "niño malcriado", Carlos Mazón, tenía razón, o eso parece tras el inesperado anuncio del presidente y consejero delegado de Aena, Maurici Lucena, cuando ha informado que el gestor aeroportuario "expandirá" los aeropuertos de Valencia y de Alicante-Elche, dentro de las inversiones recogidas en su Documento de Regulación Aeroportuaria español (DORA 2027-2031). Esto se produce días después de que la delegada del Gobierno en la Comunitat, Pilar Bernabé, menospreciara al president de la Generalitat por reclamar una mejora de las infraestructuras en la Comunitat.

Sin embargo, al Jefe del Consell, lejos de mostrarse contento tras el anuncio, se ha le ha visto bastante contrariado al no recibir, directamente él, una comunicación oficial de Aena al respecto: "no conozco ningún anuncio de Aena, he visto unas declaraciones del director de Aena en unas jornadas y poco más. No he visto ni al Ministerio, ni una nota oficial, ni unos presupuestos, ni un trazado serio... no hemos visto nada oficial. Si finalmente se van a atender una reivindicación en la que llevamos mucho tiempo trabajando, que es necesaria, que nos lo digan, pero que se aclaren. Que no jueguen con estas cosas, o hay proyecto, hay presupuesto, voluntad y para cuándo, o que se aclaren porque estamos un poco confusos. No se puede jugar con los intereses estratégicos de la Comunitat".

El anuncio llega después de que el Gobierno, el mismo que a través de Bernabé llamaba "niño malcriado" a Mazón, realizará un análisis de las necesidades futuras de demanda de los aeropuertos de Alicante-Elche Miguel Hernández y Valencia, siempre siguiendo criterios técnicos y con el máximo respecto al medioambiente, atendiendo las demandas del president en contra de la opinión de la propia delegada.

Pues bien, parece ser que esta historia puede acabar en breves, el próximo 9 de mayo Mazón se reúne con Aena, reunión de la que espera sacar algo en clara tras el anuncio de Lucena en la Junta de Accionistas del gestor aeroportuario. "Quiero subrayar, para que quede claro, en la Comunitat Valenciana se expandirán los aeropuertos de Alicante-Elche y de Valencia. Lo adelantó el ministro (Óscar Puente) hace algunas semanas y tendremos más detalles en las próximas semanas y meses", ha indicado el presidente de Aena.

Finalmente, si la ampliación de ambas instalaciones se hace oficial, sería una otra gran 'victoria' del gobierno de Carlos Mazón, al que parece que el Gobierno (socialista) le hace casi más caso que al expresident del PSPV, Ximo Puig, pues hace apenas unos meses Puente concedía al jefe del Consell otro de sus grandes anhelos, y por ende, de la Comunitat: la ampliación del Puerto de Valencia.

En este DORA III de 2027-3031, Lucena se ha referido a "los proyectos de expansión futura de Málaga, Alicante-Elche, Valencia, Ibiza, Menorca, Bilbao, Santander y Melilla", así como las ampliaciones de Madrid-Barajas, Tenerife Sur y Norte y Lanzarote y la remodelación de la T1 del aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, señaló en marzo que "a día de hoy y en los dos próximos años", el aeropuerto de Alicante "no necesita una ampliación", incluso con las previsiones de aumento de viajeros, pero que "está prevista en el actual plan director" de la infraestructura. "Cuando Aena considere que se necesita, lo hará con anticipación", recalcó.

El Aeropuerto de Valencia y el de Alicante-Elche han cerrado el mejor año de su historia este 2023 en cuanto a tráfico de viajeros, El de Valencia ha registrado 9.948.141 pasajeros y un crecimiento del 22,6% respecto al año 2022. Un récord de tráfico que se queda muy cerca de los 10 millones de viajeros y que supera la anterior mejor cifra de la terminal valenciana registrada en 2019 con 8.539.579 pasajeros.

El Aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández ha cerrado 2023 con 15.747.678 pasajeros registrados y un incremento del 19,2% respecto al balance anual de 2022. Supera así su anterior mejor cifra de viajeros, 15.048.240, registrada en 2019.