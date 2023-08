Rovira carga contra los altos cargos del Botànic por "dejar el trabajo a medias"

El conseller de Educación comparece, por primera vez desde que estallara el problema de las adjudicaciones del profesorado, para explicar todas las deficiencias surgidas en el proceso.

El máximo responsable en Educación de la Comunitat Valenciana, el conseller, José Antonio Rovira, ha comparecido esta mañana, por primera vez desde que se produjera todo el 'lío' de las adjudicaciones a profesores, para explicar todos los problemas surgidos en el proceso que han desembocado en la situación actual. Rovira ha achacado el problema a tres singularidades que hasta ahora no existían: el plan de estabilización de interinos decretado por el Gobierno de España, el cambio en la normativa que permitía que los profesores de formación profesional dieran clase en secundaria y la "mala praxis" de algunos altos cargos de la anterior conselleria que dejaron su puesto, o se cesaron, teniendo el trabajo a medias.





“Hay gente que se va a su casa el 31 de julio, el día que llegan las notas. No me parece justo que personas, por sus intereses políticos, se vayan dejando el proceso empantanado. Una persona puede dejar su puesto de trabajo cuando él quiera, pero ¿es ético marcharse con el trabajo a medias? Esta situación se va a estudiar jurídicamente por la Generalitat y no se descarta emprender medidas legales", afirmaba el conseller de Educación.



Rovira, antes de someterse a las preguntas de los medios, ha querido hacer una cronología de los hechos para dejar claro cómo era la situación cuando la nueva conselleria llegó a sus cargos. El actual conseller de Educación alega que la exconsellera, Raquel Tamarit, le dejó un informe de situación en el que la única dirección general que no tiene un anexo era la de dirección de personal. Además, antes de conocerse las notas de las oposiciones en la Comunitat, salieron el 31 de julio, el gobierno del Botànic, según apuntan desde la nueva conselleria, cesó a: el subdirector/a de provisión de Personal Docente (21 de julio), jefe/a del Servicio de Gestión y Determinación de Plantillas de Personal Docente (21 de julio), director/a Territorial de Alicante, Valencia y Castellón (31 de julio), jefe/a del Servicio Territorial de Educación de Alicante (9 de julio) y, por último, jefe/a Servicio Territorial de Personal de Valencia (31 de julio).



Sonia Sancho, nueva directora general de Personal Docente, a la que se la acusó de estar de vacaciones en plena crisis, ha negado que ella no estuviera trabajando en estas fechas y que se tuvo que ausentar de su puesto, unos días, por un tema familiar. "Parece mentira que en pleno 2023 haya gente que se piense que para trabajar hay que estar metida en un despacho y no desde cualquier lugar. Lamentó que de todo el problema de mala praxis y gestión por culpa de los anteriores directores generales, en lugar de colaborar, se intente hacer un daño personal y moral a esta directora general”, ha sentenciado la directora general.



Sobre una presunta reunión que habrían solicitado los directores generales de la anterior conselleria con cargos actuales para hablar de la situación, Sancho ha explicado que ella fue nombrada el 29 de julio y, para aquel entonces, muchos de los anteriores cargos ya se habían cesado. "A mí me nombran el 29 de julio, si ellos querían una reunión, no se cesan antes entre ellos y me dejan sin un informe. Un jefe de servicio y dos de personal se han quedado y se han dejado la piel, funcionaros de la casa, sindicatos… a los altos cargos no los he visto”, ha afirmado Sonia Sancho.



Además, sobre el presunto cese de 200 personas que realizaban labores técnicas en la conselleria que denunció el socialista Miquel Soler, exsecretario autonómico de Educación, Rovira ha insinuado que, la mayoría de estos profesores eran "enchufados". "Nos parecía una barbaridad que doscientos y pico señores estuvieran haciendo otra cosa que no era dar clase. En ningún caso hemos cesado a nadie que tuviera que ver con este proceso. En algún caso alguien abandonó la Conselleria voluntariamente", ha aclarado el conseller.

'Jaleo' informático

Sobre el problema informático que ha desembocado en esta situación, desde la actual conselleria se denuncia que, a pesar de que la DGTIC (Dirección General de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones), advirtierá a la anterior conselleria de que la herramienta informática utilizada para las adjudicaciones, de 1999, estaba completamente obsoleta para los procesos que este curso se tenían que implementar. La conselleria de Tamarit consideró que la actualización de esa herramienta no era prioritaria.



El curso 2023/2024 parte con una serie de singularidades que no ha habido en anteriores. El proceso actual, además incluir los cuatro elementos que se tenían en cuenta en cursos anteriores (resultado del concurso de traslados, comisiones de servicio concedidas, los decentes que hayan superado las prácticas y los docentes que vienen de la oposición de año en curso), se han añadido dos más que han tenido un impacto fuerte en la herramienta y han generado graves problemas en el algoritmo encargado de adjudicar las plazas: la estabilización de funcionarios interinos y el cambio de cuerpo de los profesores técnicos de formación profesional.



Esto género problemas como: docentes estabilizados que no aparecen como funcionarios de carrera, pues aún figuraban como interinos, docentes estabilizados que aparecían en dos listas, funcionaros de carrera sin destino, interinos sin especialidad, interinos que aparecen en las bolsas, pero sin orden, docentes de FP que cambiaron de cuerpo que aparecen en dos cuerpos para ser adjudicados con sendas plazas, algo que no puede ocurrir, pues solo deben ser adjudicados con uno o funcionarios que no deberían de haber participado a los que se les ha adjudicado una plaza.



"Que el programa sea de 1999, no quiere decir que no pueda funcionar, pero para que hubiera rendido plenamente, sin ningún problema, se tendría que haber hecho pruebas e informes con previsión", ha denunciado la actual directora de personal docente. “Si la anterior conselleria hubiera continuado, se hubieran encontrado con el mismo marrón. Yo creo que no eran conscientes, o no se esperaban ganar”, ha ironizado Rovira.



Para evitar que se vuelvan a este tipo de incidencias, la conselleria de Educación se ha puesto manos a la obra con la actualización de la herramienta informática y, además, también asumirá, bajo su paraguas, las funciones de la DGTIC que correspondan a Educación. "En su día el Botànic decidió que todo, menos sanidad, estuviera bajo el paraguas de la DGTIC. Nosotros consideramos que Educación, al igual que Sanidad, tiene las singularidades suficientes como para tener una dirección general dentro de esta conselleria", ha indicado el conseller.



Por último, tanto el conseller, como la directora general, han querido agradecer la labor de colaboración de los sindicatos de educación a los que, según la nueva conselleria, se les pasaba primero las listas para que revisaran posibles errores. Asimismo, también han querido dar las gracias a todos los funcionarios de la casa que han trabajado sin descanso, incluso días festivos, para solventar esta situación.