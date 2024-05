‘Dejavú’ viatja al 1993, l’any marcat pel crim de les xiquetes d’Alcàsser

Es tracta d'un repàs pels fets que marcaren l’any 1993, quan la localitat d’Alcàsser es va convertir en el centre de les mirades de tot Espanya

Dejavú torna al 1993, l’any del cas Alcàsser. El crim de les tres xiquetes, Míriam, Toñi i Desirée, va omplir hores i hores de televisió durant tot l’any i va marcar la memòria de tot Espanya.

L’espai, conduït per Mireia Llinares, torna a esta localitat valenciana per a parlar amb Josep Alcayna, tinent d’alcalde al 1993, que recorda els dies de recerca de les xiquetes i el duel posterior que van viure. El programa també indaga en com la cobertura mediàtica del cas Alcàsser va esdevindre un espectacle que va multiplicar l’impacte social del crim.

Altres esdeveniments de l’any

De la nit al dia, el dia de Nadal d’aquell 1993 al Campello molts es van fer milionaris gràcies a la grossa de Nadal. El número 47.884 va deixar més de 20.000 milions de les antigues pessetes a esta localitat alacantina.

Trenta-un anys després Dejavú reviu el moment amb la filà Jaume I, que va repartir la sort al poble. Un fet que va provocar que els venedors dels concessionaris isqueren al carrer amb vehicles d’alta gamma per a atraure els nous milionaris.

Mentrestant, a França es reproduïen fets que malauradament havien passat moltes vegades en altres èpoques. Esclatava un conflicte violent entre agricultors valencians i francesos, que destruïen i cremaven camions carregats de fruita espanyola en creuar la frontera. En resposta, agricultors de diversos punts d’Espanya reaccionaren violentament, destruint productes francesos als supermercats.

A la televisió, els programes de buscar parella com Amor a primera vista i Elles i ells causaven furor. Els presentadors d’estos programes, Diego Braguisky i Juanjo Prats, ens expliquen del boom d’este tipus de contingut en aquella època. En alguns programes d’estos van participar joves que més tard hem vist triomfar com actors. És el cas de Sergio Caballero o Enrique Arce.