Todo lo que no debes hacer antes de viajar en avión

La aparición de las aerolíneas de bajo coste ha democratizado el mundo de los viajes pero hay ocasiones en las que no sabemos bien cómo debemos actuar a la hora de planificar nuestro vuelo

Afortunadamente, viajar en avión se ha convertido en algo muy habitual para cualquiera de nosotros. La aparición de las aerolíneas de bajo coste ha democratizado el mundo de los viajes. Pero hay ocasiones en las que no sabemos bien cómo debemos actuar a la hora de planificar nuestro vuelo. O incluso, hay cosas que podemos hacer en el aeropuerto que pueden ir en nuestra contra.

Viajar en avión: todo lo que debes evitar

Es tan sencillo como conocer todo lo referente a la normativa dentro del aeropuerto o de las mismas compañías aéreas. Toda la información que tengas en tu mano si ocurre una incidencia, por ejemplo, cómo reclamar vuelo retrasado, es de una importancia muy alta si quieres evitarte disgustos.

No planificar bien el transporte al aeropuerto

Comenzamos antes de salir de casa o del hotel. No hay que apurar nunca los tiempos, piensa que pueden ocurrir cosas como un embotellamiento de tráfico o que el autobús que te lleve a la terminal no llegue a tiempo. Por eso, es mejor esperar en el aeropuerto antes que hacerlo fuera de él. El vuelo no va a esperarte a que llegues y la sensación de perder al vuelo no es nada agradable.

Por otro lado, hay aeropuertos grandes en los que moverse lleva mucho tiempo. Trasladarse a la puerta de embarque es algo que puede llevar hasta más de 20 minutos, si vamos mal de tiempo todo van a ser prisas y si viajamos con niños pequeños, esto supondrá una dificultad añadida. Por todo esto, es mejor que planifiques bien el traslado para evitar preocupaciones.

No comprobar la documentación

Algo bastante más habitual de lo que pensamos, llega el momento de viajar y compruebas que tu DNI o pasaporte han caducado o que no encuentras alguno de ellos. Por eso, tenlos siempre bajo control y con las fechas verificadas. Llegar al aeropuerto con la documentación caducada es un problema, ya que, por ejemplo, dentro de España y hacia algunos países Schengen como Alemania, Austria, Bélgica, Francia, Holanda, Italia, Liechtenstein, Luxemburgo, Malta, Mónaco, Portugal, Suecia y Suiza sí que se puede volar con la documentación caducada hasta 5 años. Pero tu debes es siempre tener tu documentación al día.

Meter cosas de más en el equipaje

Una costumbre muy arraigada es la de meter cosas en el equipaje que no vamos a necesitar o que bien, en caso de necesidad, vamos a poder comprar con facilidad cuando lleguemos en el caso de que nos hicieran falta. Por eso, quizás no sea necesario meter unas tijeras de uñas, que si va en cabina no pasarán el arco de seguridad. Tampoco un bote de laca o algunos medicamentos. Es importante conocer la lista de artículos prohibidos en una maleta de cabina cuando viajas en avión.

Lo mismo ocurre con la normativa de líquidos y geles, estos no deben superar los 100 mililitros de capacidad y deben ir en una bolsa transparente. En caso de que no sea así, deberás dejarlos en el control de seguridad, ya que de lo contrario se te denegará el embarque.

Es también muy importante que antes de salir de casa hagas el equipaje de forma ordenada y planificando aquello que vas a necesitar. Todo aquello que metas y no uses no será más que peso y puede que tengas que pagar por ello si pasas el límite impuesto por la compañía. Las tarifas que cobran las aerolíneas no son precisamente económicas, por lo que lo mejor es que no tientes a la suerte.

Descuidar la seguridad en el aeropuerto

Sí, un aeropuerto es un buen imán para amigos de lo ajeno. No debemos descuidar nuestras pertenencias, sobre todo en las zonas de acceso general. Una vez que ya hemos pasado el control, es más difícil que suframos algún percance, si bien jamás debes descuidar dónde se encuentran tu equipaje y tus pertenencias en todo momento. Imagina que, a la hora de ir a la puerta de embarque no sabes dónde se encuentran. Por supuesto, aplica primero a esta norma a los menores que se encuentran bajo tu responsabilidad.

En caso de problemas, perder la paciencia

A veces ocurren imprevistos tales como denegación de embarque, ya sea por overbooking u otra causa, un retraso o una cancelación. En estos casos no va a servir de nada que te pongas violento, pierdas los nervios o te comportes como no debes. Es algo que va a perjudicarte, así que debes tomarlo con calma y pensar que son cosas habituales. Solicita ayuda a la compañía y conoce tus derechos previamente, te van a ir las cosas mucho mejor si actúas de forma civilizada. Piensa que hay circunstancias de fuerza mayor, tales como una cancelación por cuestiones meteorológicas.

Estos útiles consejos harán que puedas actuar con mayor anticipación y que el hecho de volar se convierta en lo que siempre has soñado, el anticipo de un viaje agradable.