Mónica Oltra no se salva: La menor abusada recurre el sobreseimiento

A la exvicepresidenta se le complica su regreso para las elecciones europeas con el recurso de apelación que podría reabrir la causa del presunto encubrimiento de abusos sexuales.

El pasado 2 de abril el juzgado de instrucción número 15 de Valencia acordó el sobreseimiento provisional de la causa contra Mónica Oltra por el presunto encubrimiento de los abusos sexuales de su exmarido a una menor tutelada. Los dirigentes del Botànic cantaron victoria muy pronto tratando el caso como 'lowfare' y celebrando su impunidad. Desde ese día se ha especulado con la reincorporación de la exvicepesidenta valenciana en los primeros puestos de la lista de Sumar para las elecciones europeas. Pero su regreso se complica y podría alargarse más de lo previsto. La entonces menor tutelada, Teresa, ha interpuesto un recurso contra el sobreseimiento al que ha tenido acceso ESdiario.

El juez archivó la causa al considerar que no ha quedado "justificado la perpetración de delito alguno" o en otras palabras que no hay pruebas. Por contra, la defensa de Teresa recuerda que antes el juez sí percibía que existía delito ya que se han emitido resoluciones anteriores con contenido incriminatorio. Sostiene que tampoco se ha aportado una prueba que descarte la acusación. Rechaza la hipótesis de Oltra de que la acusación sea una "elucubración, conjetura o sospechas", sino que defiende que se apoya en "datos ciertos". No aprecia "lógica" en el cambio de la instrucción. El juez concluyó que "los indicios se desvanecieron" y la defensa de la menor abusada replica que "se podría mantener con cierta lógica jurídica que tal vez no existieron nunca, pero lo que no se puede afirmar es que se han desvanecido". "¿Se ha desvanecido la información parajudicial de la Conselleria"?, cuestiona.

La defensa de la chica abusada basa su recurso para reabrir la investigación e las propias afirmaciones anteriores del juez de instrucción. Y es que el propio auto del TSJCV llegó a señalar que "los diferentes trámites y expedientes llevados a cabo en el seno de la Conselleria... han sido elaborados con un propósito muy concreto... ya de una muy dudosa legalidad, cual es

beneficiar la situación procesal del marido de la Sra. Oltra, o bien sencillamente tratar de proteger la carrera política de esta, aun cuando ello se hiciera en perjuicio de una menor tutelada por la Conselleria de Igualdad".

Así, en el escrito se recuperan y se usan las preguntas que trasladó al Fiscal Superior para argumentar que todavía no se ha hallado la respuesta. Cuestiones como "¿Por qué sin investigación alguna digna de merecer tal nombre se repone a un presunto abusador de una menor tutelada en un servicio al cuidado de menores? ¿Por qué se solicita la versión del educador sobre los hechos una vez reincorporado al trabajo? ¿Si la niña no era creíble, por qué se cambió

al educador de planta al reintegrarle al Servicio?".