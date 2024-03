"PSOE criminal": Vox indigna a la izquierda que huye del pleno de la Diputación

La Semana Santa de Vox en la Diputación de Valenciana acaba con un enfrentamiento, PSOE crucificado por "partido criminal" y toda una bancada de diputados ofendidos que se marchan

El portavoz de Vox, Sergio Pastor, en el pleno la Diputación de Valencia ha expuesto una propuesta para apoyar a las Cofradías de Semana Santa. El clima ha comenzado a calentarse cuando ha sido criticado por sus "argumentos de los años 30", en palabras de socialista Carlos Bielsa, que a su juicio "deja mucho que desear". Pastor, había centrado el enfoque en el "arraigo" de la Semana Santa como "legado" de la cultura española a proteger más allá el "multiculturalismo" y reparar "el pasado oscuro".

Inmersos en una 'guerra de libros' se han echado en cara títulos como "Represión republicana en Valencia. Libro de 1936" o "Facha". El diputado de Vox, cansado -dice- de aguantar como la izquierda "se llena la boca" llamándoles herederos del franquismo sin existir ninguna prueba de ello que no encontrarán ni una", ha atacado al PSOE y les ha espetado que es "un partido criminal en años muy criminales" porque es "heredero del Frente Popular". "Está demostrado aunque les duele mucho"-ha asegurado Pastor señalando el citado libro-"Ahora usted aguante la realidad, es la verdad, la Memoria Democrática es lo que tiene".

En un principio, las risas se han desatado entre los socialistas y han acabado convirtiéndose en muecas de indignación. "Absoluta vergüenza, indescriptible, una falta de respeto ", ha calificado Bielsa. El socialista ha pedido que "retire sus palabras". Algo a lo que Pastor se ha negado acogiéndose a la "libertad de expresión sin faltar el respeto a nadie".

El enfrentamiento ha requerido de la mediación del presidente de la Diputacón que ha intentado rebajar la tensión. Ofendidos, el PSPV-PSOE le ha pedido Vicent Mompó que retire el acta y se posicione. "No se trata de ratificar o no" que el PSOE sea "criminal". "No me gusta", ha valorado el presidente de la corporación provincial, pero sin retirar la expresión del acta porque "debe ser" el diputado de Vox "y si no quiere es su decisión".

"Por concordia", Pastor ha retirado sus palabras como ha pedido el PSPV. Pero nadie quedaba allí para comprobarlo. Durante la intervención del presidente, la bancada de la izquierda ha recogido los libros de guerra y se ha marchado a toda prisa del hemiciclo de la Diputación de Valencia, antes de que se acabara la procesión.