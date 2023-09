3,4 millones de empresas registradas aportan el 85,2% del PIB nacional

La Asociación Valenciana de Empresarios (AVE) ha impulsado el 1er Barómetro de Valoración del Empresario.

La Asociación Valenciana de Empresarios (AVE) ha impulsado el 1er Barómetro de Valoración del Empresario, un proyecto nacional que busca conocer y reevaluar anualmente la opinión de la sociedad española sobre los empresarios y empresarias.

A este acto de presentación, que ha tenido lugar en el Auditorio Paco Pons de EDEM (Marina de Empresas), han asistido más de 200 empresarios y representantes de la sociedad civil. La apertura del acto ha corrido a cargo de Vicente Boluda, presidente de AVE, que ha destacado que “la mayor parte de los empresarios, sean del tamaño que sean y del sector en el que desarrollen su actividad, somos conscientes del importante papel que jugamos en la construcción y fortalecimiento de nuestra sociedad”. “Somos el motor del empleo, de la innovación, de la inversión y de la internacionalización. Pero, además, con los impuestos que generamos, junto a nuestros empleados y colaboradores, somos sustento del estado de bienestar”, ha indicado.

Tras estas palabras, Lorenzo Amor, presidente de la Federación de Autónomos ATA y vicepresidente de la CEOE, ha intervenido para recalcar que “conocer un barómetro de los empresarios es algo fundamental, sobre todo en el momento que estamos viviendo”, y que “es importante que pongamos en valor y que estemos orgullosos de lo que somos: Empresarios”.

En un primer bloque, titulado “Quiénes somos. Qué aportamos. Cómo nos valoran”, tras la visualización de un vídeo que ha dado a conocer a los asistentes quiénes son los empresarios, se ha contado con las intervenciones de Joaquín Maudos, director adjunto del Ivie y catedrático de Análisis Económico de la Universitat de València, y Narciso Michavila, presidente y fundador de GAD3, que han presentado tanto los principales datos que confirman la aportación de los empresarios a la sociedad española como los resultados de las encuestas realizadas respectivamente.

Aportación en datos

Desde el Ivie se ha presentado la aportación del sector privado, en la medida en la que en sus empresas participan de forma conjunta, los empresarios y los trabajadores, creando actividad económica y riqueza. Las dimensiones analizadas han sido cuatro: contribución a la creación de empleo, generación de rentas, contribución a la inversión, y aportación de ingresos públicos.

En primer lugar, Maudos ha destacado que las más de 3,4 millones de empresas registradas en nuestro país aportan el 85,2% del PIB nacional y 84,3% del empleo. Se trata de pymes en su inmensa mayoría, ya que solo el 0,72% de las compañías son medianas y grandes (solo superan el 1% en Madrid y Navarra) y el 95,7% no tiene asalariados o tiene menos de 10 trabajadores.

El sector privado también es el responsable de generar el 90,8% de la inversión total ejecutada en España. En 2021, último ejercicio disponible, las empresas privadas invirtieron 216.566 millones de euros, frente a los 21.984 de las Administraciones Públicas. Además, el sector privado aporta el 90,4% de la inversión en activos TIC y el 95% de la inversión en activos intangibles, claves para la ganancia de productividad y que son los más estrechamente relacionados con la sociedad del conocimiento.

Por último, el investigador del Ivie ha analizado la aportación de las empresas a los ingresos públicos en dos variables: en el caso concreto del impuesto de sociedades y en las cotizaciones sociales a la seguridad social.

En el primer caso, los 32.339 millones aportados en 2021 suponen el 10,9% del total de impuestos recaudados por las AA.PP. Obviamente, las empresas aportan muchos más ingresos en otras figuras impositivas como el IRPF de los emprendedores que son autónomos, el impuesto a la importación, los impuestos especiales, el IAE, el IBI y un largo etc. En el caso de las aportaciones de los empleadores a la seguridad social, las empresas privadas contribuyen con 95.556 millones de euros, lo que supone casi el 70% del total.

En resumen, según Joaquín Maudos, "los indicadores que acompañan al Observatorio muestran claramente la riqueza que las empresas aportan a la sociedad española en forma de puestos de trabajo, rentas e inversiones que impulsan el crecimiento. Fruto de la actividad que generan, aportan además una parte importante de los ingresos de las arcas públicas, que permiten financiar servicios públicos fundamentales”.

Valoración de la sociedad

“Es la primera vez que se mide la percepción de la opinión pública española sobre la valoración de los empresarios en nuestro país en todas sus variables”, ha declarado Narciso Michavila. “Este Barómetro arroja luz entre tanta polarización y pregunta sobre directamente a los españoles por su opinión” y, “por otro lado, nos da pistas de cuáles son las principales dificultades que puede encontrar la población a la hora de emprender como son la falta de capital o la preferencia por la estabilidad laboral”, ha concluido.

Entre las principales conclusiones de la encuesta de valoración sobre los empresarios y el emprendimiento, se desprenden las siguientes conclusiones: un 63% de los encuestados se muestra muy satisfecho o satisfecho tras haber emprendido. Dentro de las principales razones de satisfacción en el emprendimiento, destacan en mayor medida los logros obtenidos, y el beneficio económico. Un 77% de la población tiene una imagen muy positiva o positiva de los empresarios españoles, porcentaje que es ligeramente mayor para las mujeres y para la franja de mayor edad (65 años o más). La media general de la contribución percibida del empresario al bienestar social y económico de la sociedad es de 7,5.

Un 41% de los encuestados admira a ciertas empresas por su cultura empresarial y buenas prácticas, siendo Inditex la más destacada. Amancio Ortega, fundador de Inditex, es el empresario más admirado, seguido de Juan Roig, fundador de Mercadona. Los atributos de innovación, generación de riqueza y creatividad son enormemente asociados con la figura de los empresarios, así lo señalan 4 de cada 5 personas encuestadas. El compromiso de los empresarios se percibe en gran medida en las áreas de innovación tecnológica, generación de empleo y desarrollo económico y social del país. 1 de cada 2 personas considera que la sociedad española es emprendedora.

No obstante, tan sólo un 17% de los encuestados considera que es fácil o muy fácil emprender en España. El 60% de los encuestados destaca la motivación como principal atributo para definir a los emprendedores, seguido de la creatividad (44%) y la perseverancia (40%).

La falta de capital destaca como la principal razón para no emprender, mencionada por el 26% de los encuestados.

El 22,5% de los no emprendedores se plantean emprender en un futuro, destacando en un mayor porcentaje los jóvenes de 18 a 29 años y ligeramente un mayor número de hombres que de mujeres.

El sector servicios se mantiene como el más señalado entre todas las franjas de edad para emprender. Los más jóvenes señalan el sector tecnológico por encima del resto de franjas de edad.

De aquellas personas que consideran que en la actualidad que el sector privado no tiene gran relevancia, un 76% afirma que este debería jugar un papel más importante en la sociedad, destacando los mayores de 65 años (83%).

Mejores empresas, mejores sociedades

En este segundo bloque del acto, Adela Cortina, directora académica de la Fundación Étnor y catedrática de Ética y Filosofía Política de la Universitat de València, ha impartido esta ponencia. En su intervención ha destacado la necesidad del compromiso, ya que “las empresas tienen que comprometerse con la sociedad, y lo deben hacer a través de lo que aportan”, y de la comunicación, pues en su opinión “urge contar buenas historias empresariales, veraces e inspiradoras para que la gente sepa lo que están haciendo y puedan ser reconocidas”. “Sin empresas excelentes, innovadoras y comprometidas, no hay sociedades juntas”, ha concluido.

Empresarios comprometidos

La presentación del 1er Barómetro de Valoración del Empresario ha concluido con una mesa redonda en la que Jaume Guardiola, presidente del Cercle d’Economia; Agnès Noguera, vicepresidenta de AVE; Ángela Pérez, vicepresidenta de desarrollo de negocio de Health in Code; Manuel Pérez-Sala, presidente del Círculo de Empresarios y Andrés Sendagorta, presidente del Instituto de Empresa Familiar (IEF), han reflexionado sobre los datos presentados, la valoración de la sociedad sobre los empresarios y el emprendimiento.

Jaume Guardiola, presidente del Cercle d’Economia, ha destacado en primer lugar que “en este momento en el que estamos, de sostenibilidad, emergencia climática y cambio, es importante el relato empresarial. Tomar la responsabilidad, tomar parte de ese reto y hacerlo propio”. Asimismo, ha comentado que “el empresario es y tiene que ser un referente en nuestra sociedad”.

Agnès Noguera, vicepresidenta de AVE, al ser preguntada por qué le sugiere lo presentado en este estudio, ha indicado que “los empresarios debemos contar más y mejor lo que hacemos y cómo lo hacemos: nuestro triple balance económico, social y medioambiental”.

Cuando se ha preguntado a Ángela Pérez, vicepresidenta de desarrollo de negocio de Health in Code, por el emprendimiento en nuestro país, ha declarado que “España es un país emprendedor en la medida en la que parte de sus ciudadanos aglutijnan atributos propios de los empresarios”. “Pero no es fácil emprender”, ha aclarado, “no hemos sabido construir políticas para fomentar la cultura empresarial, facilitar la burocracia, mejorar la fiscalidad y, desde luego, no tenemos una cultura de inversión madura ni equilibrada sobre todo en las primeras etapas de los proyectos”.

Manuel Pérez-Sala, presidente del Círculo de Empresarios, ha querido destacar en su intervención que "la figura del empresario es esencial en cualquier sociedad libre para el progreso y la creación de riqueza y empleo”. “Por eso resulta imprescindible que nuestros gobernantes la respeten y que nuestros jóvenes la aprecien y valoren", ha afirmado.

Y, por su parte, Andrés Sendagorta, presidente del Instituto de Empresa Familiar, ha concluido recalcando que “la sociedad en España tiene un mejor concepto de los empresarios de lo que creemos”, lo que ha calificado como “una magnífica noticia”.

A este acto de presentación de resultados le seguirán una serie de iniciativas destinadas a demostrar con hechos la importancia de contar con buenos empresarios y a promover el espíritu emprendedor en España, cuyos resultados se medirán en próximos Barómetros.