Elisa Aguilar encabeza la lista en los Premios del Deporte de Valencia

Nacen los Premios Fundación Deportiva Municipal, que reconocen a los jóvenes deportistas, a la ciudadanía y a las entidades con mayor compromiso en la promoción del deporte de base y deporte

El jurado de la XXIV edición de los Premios del Deporte de la Ciudad de Valencia ya ha dado a conocer quiénes son los y las deportistas, clubes y entidades deportivas que recibirán este premio. Este año, se ha incorporado una nueva categoría, Premio Valencia Ciudad del Running, que ha distinguido a Francisco Borao, presidente de la Sociedad Deportiva Correcaminos, organizadora del Medio y Maratón Valencia, y de la Asociación Internacional de Maratones (AIMS), por llevar el nombre de Valencia como destino ideal para la práctica deportiva del running por todo el mundo, siendo el altavoz internacional que ha reforzado la imagen de la capital del Turia para convertirse en la ciudad del running.

En esta edición, y con la finalidad de dar protagonismo y relevancia a todas las modalidades de premios reconocidas en las ediciones anteriores, se han diferenciado dos ámbitos de premios: los Premios al Mérito Deportivo de la Ciudad de Valencia, para reconocer los mejores resultados deportivos y la labor que se desarrolla a favor del deporte de competición oficial y alto nivel, y los Premios Fundación Deportiva Municipal de Valencia, para reconocer a los jóvenes deportistas, a la ciudadanía y a las entidades con mayor compromiso en la promoción del deporte de base y deporte para todos.

Durante la deliberación, se han otorgado un total de 35 premios para reconocer el trabajo de los clubes y deportistas de la ciudad de Valencia. Se han premiado todos los ámbitos deportivos, desde el deporte escolar, pasando por el popular o el deporte adaptado. Así como el trabajo de los voluntarios, entrenadores y organizaciones implicadas en el desarrollo de los eventos deportivos.

Premios al Mérito Deportivo de la Ciudad de Valencia

En la categoría de deportistas de alto nivel, el galardón al deportista más destacado ha sido en esta edición para Carlos Francés, deportista del Real Club Naútico de Valencia, que ha logrado ser tricampeon mundial Vela Ligera – Clase Vaurien y campeón del mundo de Vela Ligera – Clase Vaurien. En categoría femenina, la ganadora ha sido Paula Blanquer, del Valencia Club Atletismo, quien ha conseguido ser campeona de España Sub 23 de 60m vallas, subcampeona de España Absoluta de 100m vallas y quinto lugar en el Campeonato de Europa Sub23 100m vallas.

Mención especial dentro de esta categoría merece Ariadna Núñez, del Club Gimnasia Rítmica Benimaclet, por ser Campeona de España Base Infantil, Oro Autonómico o dos veces Oro Provincial, entre otros logros.

Respecto a los deportistas con discapacidad más destacados, el jurado ha elegido a Luis Peinado y Christopher Triviño, deportistas de pádel en silla de ruedas, por ser campeones del Mundo de Pádel en su modalidad; y a Mireia Cabañes, deportista de surf adaptado, que alcanzó el Campeonato de Europa en 2023, además de ser la única valenciana en la élite del surf nacional, tanto con cómo sin discapacidad.

En la categoría del club o equipo deportivo más destacado, en esta edición, se ha decidido premiar al Valencia Bàsquet Club, por conseguir el Campeonato de Liga de baloncesto femenino durante la temporada 2022-23, siendo la primera liga que consigue este equipo formado por jugadoras de alto nivel internacional; además de ser campeonas de la Supercopa Femenina.

En cuanto al hecho deportivo o mejor resultado a nivel internacional, se ha decidido premiar a la Real Federación Española de Gimnasia, por la organización y celebración en la ciudad del Campeonato del Mundo de Gimnasia Rítmica en el mes de agosto en la Feria de Valencia, que significó el preacceso a los Juegos Olímpicos de París para 230 participantes de más de 60 países, congregando a más de 6.000 espectadores en sus instalaciones.

Por su parte, el reconocimiento a la trayectoria deportiva más destacada ha sido para Pablo Andújar, del Club de Tenis Valencia, remarcando una carrera deportiva que, a sus 38 años, finalizó con su último partido en el ATP Tour en el torneo Trofeo Conde de Godó 2023, y se despidió del profesionalismo en la Copa Faulcombridge, torneo que actualmente dirige y que se disputa en el actual Club de Tenis Valencia.

Andújar se inició en el tenis a los seis años, siendo profesional desde 2003, albergando cuatro títulos ATP (Casablanca 2011 y 2012, Gstaad 2014 y Marrakech 2018) y un puesto 32 como ranking ATP más alto logrado en 2015, en sus más de 400 partidos ATP.

Por su parte, el nuevo galardón, Premio Valencia Ciudad del Running, ha sido para Francisco Borao, presidente de Sociedad Deportiva Correcaminos y AIMS, por su don de gentes, el cariño que despierta en todos los foros deportivos del mundo, su capacidad de tender puentes entre el atletismo de élite y el atletismo popular, y su altura de miras para apostar por las grandes carreras en Valencia, incluso en una época en la que pocos apostaban por ellas, le convierten en un referente único en el atletismo valenciano.

En esta primera edición del premio, coincidiendo con el décimo aniversario de la creación del proyecto Valencia Ciudad del Running, nadie mejor que Francisco Borao para ser la primera persona reconocida con esta distinción.

Los Premios reconocen también a aquellos medios de comunicación y periodistas que difunden la realidad deportiva de la ciudad. En este caso, el premio al medio de comunicación que más y mejor ha apoyado y difundido la realidad deportiva de la ciudad ha sido EsportBase, por ser el único medio de comunicación que se dedica en exclusiva a la difusión del fútbol base de Valencia, así como de los valores que representa esta parte del fútbol que no aparece en otros medios de comunicación.

Por otra parte, el galardón al mejor artículo o reportaje periodístico ha recaído en José Ricardo March y su artículo "Cien Años de un Cronista Irrepetible", donde se recupera la figura del periodista deportivo Santiago Carbonell Garañera, “Sincerátor” (1895-1972), figura esencial en la historia del deporte y la prensa valenciana, al cumplirse un siglo de la publicación de su primer artículo en el diario “Las Provincias”.

En esta edición también se ha premiado a la entidad no deportiva que más decididamente ha apoyado el deporte del municipio. Según el veredicto del jurado, la empresa Léleman ha sido la premiada en esta categoría por ser una empresa puntera en la distribución de material médico quirúrgico especializada en el diagnóstico y prevención del cáncer de mama, que colabora con diferentes entidades y asociaciones (Fundación Levante Unión Deportiva, Club Voleybol Conqueridor de Valencia) en proyectos deportivos con la finalidad de fomentar el compromiso social de la empresa como un valor añadido.

En lo que respecta al Premio Amorós, este año ha ido para la presidenta de la Federación Española de Baloncesto, Elisa Aguilar. De esta manera se reconoce la labor de la ex jugadora y capitana del Valencia Ros Casares, que lo ganó todo durante su etapa en las pistas tanto con la selección como en los mejores clubes del mundo donde jugó, pero sobre todo por su trayectoria como directiva. Ha ejercido como Directora de Competiciones de la FEB y también ha formado parte de varias de Comisiones. Además, es miembro del Board de FIBA Europa y de su Comisión Femenina, y poco antes de su elección como presidenta FEB el pasado año 2023 fue nombrada miembro de la Comisión de Selecciones Nacionales Masculinas de la FIBA. Toda una referente en lo que se refiere a la mujer en el mundo del deporte.

Premios Fundación Deportiva Municipal de Valencia

Dentro del deporte escolar, Sergio Planella, del Club de Tenis Valencia, ha sido agraciado con el Premio al Deportista en Edad Escolar más destacado, por ser campeón por equipos de la Comunidad Valenciana (marzo 2023), campeón de España cadete individual (junio 2023) o campeón de España cadete por equipos (julio 2023), entre otros títulos.

Eduardo Reyes, del Real Club Naútico Valencia, ha obtenido la mención Plata, por su primer puesto en sub16 Copa Autonómica o su segundo lugar en el Campeonato del mundo por equipos, entre otros logros. Un jugador, del Club Deportivo Giner de los Ríos, ha sido reconocido con la mención Bronce, por ser el máximo goleador 2022-2023 en liga infantil autonómica, en Campeonato de España sub 14 por equipos y Campeonato de España de selecciones autonómicas sub 14, además de ser Campeón de España con selección valenciana sub 14 en 2021-2022 / 2022-2023, entre otros.

Por su parte, Luna Arnás, del Valencia Club de Atletismo, ha sido reconocida con el Premio a la Deportista en Edad Escolar más destacada por, en Pista Cubierta, ser Campeona de España Sub16 de 60m.l. y longitud, además de récord de España Sub16 en 60m.l. (7,44) y longitud (6,18); junto, en Aire Libre, ser Campeona de España 100m.l. con Récord de España (11,86) y Campeona de España de Longitud.

Blanca Ferrando, del Real Club Naútico Valencia, ha obtenido la mención Plata, por su primer puesto en la absoluta Femenina del Campeonato del mundo individual o por su segundo lugar en el Campeonato del mundo por equipos en este 2023, entre otros títulos. Alicia Munuera, del Valencia Club Halterofilia, ha sido reconocida con la mención Bronce, por sus tres Medallas de plata en el Campeonato de España Sub15, celebrado en Salamanca el 26 de mayo de 2023.

Dentro del mismo ámbito, el y la deportista adaptado más destacados han sido Gabriel Pugnaire, deportista de esquí adaptado, por ser Campeón en la Copa de España Adaptada (Slalom) y Subcampeón de la Copa de España Adaptada (Slalom Gigante); y Elena Latre, del Valencia Club de Atletismo, por ser Récord de España en Categoría Absoluta F40 de Disco (15,49) y Peso (5,49), tanto Medalla de plata en Lanzamiento de Disco y Jabalina como Medalla de bronce en Lanzamiento de Peso en el Campeonato de España Absoluto de Clubes Atletismo adaptado.

Por su parte, el club Real Club Naútico de Valencia ha conseguido el galardón al Club en Edad Escolar más destacado, por los logros conseguidos a lo largo del 2023 por sus regatistas más jovenes (primer puesto en la Copa Autonómica de Clase Big Techno Sub-17, líderes en el Campeonato de España de Open Kite...); mientras que el Club Béisbol Astros ha obtenido la mención de plata por ser Campeones de España Categoría Sub-13; y el Sub16 femenino del CAU Rugby Valencia ha sido distinguido con la mención de bronce por ser el primer equipo Sub16 Femenino en la historia que participó en el Torneo Nacional de la categoría, organizado por la Federación Española de Rugby, donde participaron más de 2.000 jugadores y un 3% jugadoras.

Rubén Olmos, preparador del Club Deportivo Waterpolo Turia, ha alzado el Premio al Entrenador-Técnico más destacado, por la consecución de la liga valenciana femenina absoluta, cadete, e infantil, sin perder un solo partido, además de la clasificación y participación en tres campeonatos de España, entre otros logros. Alba Tarín, técnica del Club Fit Kid Victoria, ha conseguido el Premio a la Entrenadora-Técnica más destacada, por su aportación como entrenadora en un club valenciano y por los resultados obtenidos en 2023 (Oro al mejor Club Categoría Nacional, siete oros, cuatro platas y tres bronces en el Open Interclubs...).

La Escuela Federación de Remo de la Comunidad Valenciana ha recibido el Premio a la Entidad, Asociación o Centro Educativo que más ha apoyado el Deporte en Edad escolar, por el esfuerzo para promover el deporte del remo entre los niños y las niñas de Valencia, organizando charlas educativas en numerosas escuelas, brindando información sobre los beneficios del remo y fomentando un estilo de vida activo desde una edad temprana, entre otras muchas acciones.

Dentro del deporte popular, el baloncestista José Emilio Marcelo ha sido galardonado con el Premio a la Trayectoria Deportiva Más Destacada por toda una vida ligada al básquet, desde los 14 años en la Universidad Laboral de Cheste hasta una lesión en ambas rodillas a los 61 años, que le ha brindado la oportunidad de entrenar al segundo equipo del Club Esportiu Llac de Catarroja, además de ser presidente de un conjunto que disputa la Liga Senior Quirón Salud de L'Alqueria en una competición de padres e hijos.

La Asociación de Vecinos "La Isla" de Valencia ha conseguido el galardón al Equipo o Club Deportivo Popular más Destacado, por la puesta en valor de la marcha nórdica como disciplina deportiva, su promoción y difusión entre la población de los barrios de la Isla Pérdida y Benimaclet, promoviendo la creación de grupos de marchadores/as para fomentar las relaciones intervecinales y mejorar la condición física combatiendo el sedentarismo.

La Asociación de Copbol de la Comunidad Valenciana ha recibido el premio a la Entidad, Asociación o Colectivo que más ha apoyado el Deporte Popular, por, en 2023, promover durante 25 años este deporte no oficial, en toda España, la Comunitat Valenciana y la ciudad de Valencia, a través de las Escuelas Deportivas de la Fundación Deportiva Municipal y la celebración de diferentes eventos y competiciones, como el Campeonato Autonómico y de España de Colpbol en el Polideportivo Natzaret.

Dentro de la categoría del voluntariado deportivo, José Miguel Férnandez se ha alzado con el premio al Voluntario más destacado, por, durante 2023, participar en 40 eventos, realizando un total de 60 eventos desde su inscripción hace dos años hasta la actualidad; mientras que el dicho premio, en su versión femenina, ha sido para María Desamparados García, por realizar un total de 73 eventos desde su inscripción en 2022 hasta la actualidad, participando en 39 eventos deportivos durante 2023.

El Departamento de Actividad Física y Deportiva del Instituto de Educación Secundaria Distrito Marítimo ha sido premiado como la Entidad, Asociación o Colectivo que más ha apoyado el Movimiento del Voluntariado Deportivo en la Ciudad de Valencia, por la iniciativa de colaboración con la oficina del voluntariado deportivo de la Fundación Deportiva Municipal, mediante la cual se ha formado al alumnado de Formación Profesional de la familia de actividad física y deportiva del centro sobre el movimiento del voluntariado deportivo en la ciudad y se ha dado la posibilidad de participación en los eventos en los que colabora la Oficina del Voluntariado de la Fundación Deportiva Municipal.

La Asociación de Profesionales del Mundo por la Integración Social (PROMIS) también ha sido reconocida con el galardón por contribuir al fomento del deporte para todos, mediante acciones como organizar, desde 2018, los Premios al Deporte Inclusivo "Pasa la bola", que tienen como objetivo reconocer y promover el trabajo de entidades, clubes y deportistas en diversas categorías (deporte adaptado, innovación en el deporte...) o la celebración de dos eventos especializados en Valencia ("Foro sobre innovación en el deporte inclusivo" y "Jornada europea del deporte inclusivo"), coincidiendo con la Semana Europea del Deporte, entre otros.

La Escuela Federación de Remo de la Comunidad Valenciana también ha sido galardonada como entidad deportiva que más ha promovido la igualdad de género y la diversidad sexual en la práctica de la actividad física y el deporte en la ciudad, por participar en varias iniciativas y convenios de colaboración relacionados con la promoción del colectivo LGTBI+, lo que demuestra su compromiso con la inclusión y el respeto por la diversidad en todas sus formas.

Por último, la Asociación "Juan Montalvo" ha conseguido el premio a la nobleza o juego limpio, por organizar el seminario de promoción de Valores para responsables de Juego Limpio integrantes de la Liga de Integración Edgar Constante en el Centro Deportivo Cultural "Petxina" el pasado 18 de octubre de 2023, al cual asistieron alrededor de 300 personas vinculadas a dicha competición.

Con esta iniciativa, llevada a cabo con la colaboración de la Fundación Deportiva Municipal y la Asociación de Psicología del Deporte de la Comunidad Valenciana en España (APECVA), cada colectivo relacionado con la Asociación “Juan Montalvo”, que participa en algunas de las competiciones organizadas por esta asociación, tendrá a partir de esta temporada un o una responsable de juego limpio en la línea del programa desarrollado desde la Fundación Deportiva Municipal y APECVA.