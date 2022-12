El amargo 'Gordo' de Puig: la financiación ilegal del PSOE llegaría a su etapa

El presidente valenciano no da explicaciones en medio de la tormenta del informe de la UCO que revela anotaciones de “el jefe” y “Ximo” del ex tesorero del PSPV-PSOE que cobraba mordidas

Al presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, le ha tocado el Gordo este 22 de diciembre, pero no precisamente para bien. El barón socialista se desayunaba con las informaciones del informe de la UCO, dentro de la trama de corrupción del caso Azud, que señalan que la presunta financiación ilegal del PSPV-PSOE se extendería hasta 2019, cuando Puig ya llevaba varios años al frente del partido.

La teoría hasta ahora defendida por los socialistas valencianos de que el caso Azud son cosas del pasado y de gente que ya no está en el partido se esfuma por completo con las nuevas revelaciones de la UCO, y le estallan además al presidente valenciano a menos de seis meses de una elecciones autonómicas y municipales cruciales donde todo está muy ajustado en la Comunitat Valenciana y cualquier error del Botànic puede dar la Generalitat y los ayuntamientos a la derecha.

Al presidente de la Generalitat además se le involucra a través de los whatsapps y anotaciones del que fuera todopoderoso jefe de finanzas -el tesorero- del socialismo valenciano, Pepe Cataluña. Según la UCO, Pepe Cataluña siguió ejerciendo de conseguidor de mordidas de empresas para el PSPV al menos hasta 2019.

En estas conversaciones intervenidas por la Guardia Civil, Pepe Cataluña se refiere “al jefe” y expresa que su contacto es Manolo Mata, ex portavoz de Ximo Puig en el parlamento valenciano y abogado ahora por cierto de uno de los presuntos cabecillas de la trama del caso Azud. ¿Quién es “el jefe” del que habla Pepe Cataluña? ¿Es Ximo Puig? Esa pregunta ha sobrevolado toda la política valenciana y ha servido al PP para pedir explicaciones y aclaraciones.

Además, Pepe Cataluña guardó durante 15 años numerosa documentación de las actividades empresariales y presuntas comisiones, y en una de sus notas intervenida por la UCO aparece el nombre de “Ximo”, más munición sobre el presidente de la Generalitat. ¿Es Ximo Puig?

El presidente valenciano, por cierto, no ha dado la cara y no ha atendido a los medios tras las revelaciones del caso Azud. Ximo Puig ha ido al pleno de las Cortes Valencianas donde se votaban los presupuestos, pero se ha marchado por la puerta de atrás antes de acabar la sesión con el pretexto de que tenía otro acto. Un mal día de la lotería para Ximo Puig, que espera que no le toque el Gordo del caso Azud.