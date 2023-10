Los independentistas presionan a Sánchez para bloquear el Puerto de Valencia

ERC y Junts intentan bloquear la ampliación del Puerto de Valencia con exigencias en las negociaciones de la investidura y la patronal (CEV) pide a Sánchez que no ceda

Los partidos independentistas de Cataluña estarían intentando bloquear la ampliación del puerto de Valencia, que ya supera al catalán en cuanto al número de importaciones y exportaciones de contendores. Así lo apunta la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), que han denunciado esta estrategia de ERC y Junts enmarcada dentro de las exigencias en la negociación de la investidura de Pedro Sánchez.

El presidente de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) y vicepresidente de la CEOE, Salvador Navarro, ha manifestado que espera que la ampliación del Puerto de Valencia "no se utilice, de forma directa o indirecta, como moneda de cambio en ningún tipo de negociación política". Navarro ha subrayado que "dos formaciones catalanas -ERC y Junts- no pueden condicionar la decisión sobre una infraestructura clave para el futuro de la Comunitat Valenciana; clave desde el punto de vista económico, empresarial y social".

Por ello, ha pedido al presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez, que "en caso de existir presiones por parte de ERC y Junts per Cat para frenar la terminal, las desoiga". "Desde la CEV esperamos que esas supuestas negociaciones, no oficiales, pero puede que oficiosas, no deriven en la paralización de la terminal norte del Puerto de Valencia. La competencia entre Comunidades es entendible pero también debe ser responsable, igual que debe serlo la actuación del Gobierno, al que pedimos que actúe con visión del conjunto del Estado y no acepte unas presiones que podrían derivar en un conflicto interterritorial", ha dicho el presidente de la CEV.

Asimismo, ha recordado que el consejo de administración de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) ya aprobó la inversión que debe realizar el Puerto para adecuar la nueva terminal de contenedores y que el único trámite que falta es la autorización en el Consejo de Ministros. La ampliación del Puerto de Valencia significa una inversión en torno a los 1.200 millones de euros y la creación de 7.000 puestos de trabajo, ha destacado la CEV.

Navarro ha incidido en que el Puerto de Valencia es "el número uno del Mediterráneo en import-export de contenedores y el cuarto de Europa". En ese sentido, ha advertido que "esta situación no refleja un problema únicamente de la Comunitat Valenciana, sino que también afecta a la economía del país".

Por todo ello, el presidente de la CEV ha defendido que "la ampliación del Puerto de Valencia es un proyecto necesario e innegociable para la Comunitat Valenciana, como también debería serlo, por las mismas cuestiones, para toda España".