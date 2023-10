Pitada a Compromís en un 9 d’Octubre donde la Senyera vuelve a la Catedral

Los concejales de Compromís y PSPV se niegan a entrar al Te Deum, que regresa como acto oficial ocho años después, en un 9 d’Octubre de calor y con mucha gente de puente

Como manda la tradición, la Real Senyera ha bajado del balcón del Ayuntamiento de Valencia a las 12:00 horas para la procesión cívica ha recorrido el centro de Valencia en una jornada festiva y de reivindicación con mucho calor y donde se ha notado que mucha gente estaba fuera de puente.

La procesión cívica de este 9 d’Octubre ha recuperado el Te Deum como acto oficial tras ocho años -los de gobierno de Compromís y PSOE- en el que había sido suprimido de la procesión. La Real Senyera por tanto ha vuelto a entrar en la Catedral -abarrotada para el momento- ocho años después.

Los concejales de Compromís y del PSPV-PSOE se han negado a entrar en la Catedral y no han participado en el Te Deum. El ex alcalde, Joan Ribó, ha insistido en su rechazo a que la Senyera entre en la Catedral argumentando que “este es un día para todos los valencianos y el 40% no son creyentes”. Ribó y Sandra Gómez han abandonado la comitiva entre pitos del público.

Una ofrenda al poeta Ausiàs March en su tumba antes de salir de la catedral ha cerrado el Te Deum donde el arzobispo Enrique Benavent ha deseado “que la jornada termine igual de bien para todos”.

Pitada a Compromís y aplausos a PP y Vox

La procesión cívica, con mayor seguridad que hace un año, ha modificado su recorrido a causa de las obras que se llevan a cabo en la calle San Vicente y desde la plaza del Ayuntamiento se ha dirigido hacia la calle de las Barcas, de ahí a Poeta Querol, Paz hasta llegar a la plaza de la Reina para entrar en la Catedral y de ahí al Parterre.

Detrás de la comitiva oficial iban las pancartas de los diferentes partidos políticos, y ha llamado la atención la pitada monumental que se ha llevado la comitiva de Compromís -con una pancarta de Tornarem- a su paso por el recurrido. El PP y Vox han recibido aplausos, mientras que el PSPV, con unas escasas diez personas, ha pasado desapercibido.

Entre los asistentes a la procesión cívica estaban los miembros del Consell y del gobierno municipal, el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, el presidente del Senado, Pedro Rollán, y la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé.