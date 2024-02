La Generalitat recibe a la alicantina ganadora MasterChef Junior, Loreto Riera

Se trata de la ganadora más pequeña de la historia del programa, con tan solo 8 años

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Carlos Mazón Guixot (@carlos_mazon_guixot)

Loreto Riera es una niña de 8 años, nacida en la localidad alicantina de Mutxamel. Hija de cocinero, Loreto fue repescada en el popular concurso de cocina MasterChef Junior y consiguió revertir la situación convirtiéndose en la ganadora del mismo. Loreto ha conseguido el hito de proclamarse la ganadora más joven en la historia del programa.

El pasado mes de enero, toda España se enamoró del plato que realizó Loreto para la final, ante la mirada de los jurados Pepe Rodríguez, Jordi Cruz y Samantha Vallejo-Nágera y también la del chef mundialmente reconocido Dabiz Muñoz. 'Gracias yaya' fue el nombre que eligió Loreto para su creación. Un nombre tan valenciano, tan de aquí, que conmovió a todos los espectadores que escucharon el porqué de ese nombramiento: "Gracias yaya, porque si mi yaya no hubiera enseñado a cocinar a mi padre, él no me podría haber enseñado a mí".

La pequeña gran chef ha visitado la Generalitat y ha sido recibida por el president Carlos Mazón y la consellera de Turismo, Nuria Montes, quienes le han obsequiado con una chaquetilla con su nombre. Ambos han aprovechado para preguntarle por sus platos preferidos, a lo que Loreto ha contestado que lo que mejor le sale es la paella con conejo de Alicante. Loreto, junto a Mazón, han animado a todo el mundo, a través de las redes sociales, a cocinar productos valencianos.