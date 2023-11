Catalá seguirá con las remodelación de líneas de la EMT pese al informe del PSPV

El informe al que se refiere el PSPV desaconseja que los autobuses circulen por un carril adicional, ubicado en el último tramo de la calle La Paz, sin remodelar el pavimento.

El Ayuntamiento de Valencia ha asegurado que seguirá con su propuesta de reacondicionar las actuales líneas de la EMT para que un mayor número de autobuses lleguen al centro de la ciudad. El concejal de Movilidad, Jesús Carbonell, ha tenido que salir a reafirmar esta acción después de que el PSPV, a través de su portavoz, Sandra Gómez, presente un informe elaborado por un técnico municipal en el que se "desaconseja" aumentar el tráfico de buses en el tramo de la calle de la Paz entre Marqués de Dos Aguas y la Plaza la Reina, así como la consiguiente habilitación de dos carriles en esta parte y la regulación semafórica en la intersección de la calle San Vicente y la Plaza de la Reina.

El edil ha explicado que conocía sobre la existencia de este informe, pero que, tras estudiar varias posibilidades, lo que se va a llevar a cabo no se corresponde "en absoluto" con los términos de dicho informe.

El consistorio dirigido por la alcaldesa María José Catalá (PP) presentó a finales de octubre una reestructuración que modifica siete líneas de autobús de la Empresa Municipal de Transporte (EMT) para "ampliar las conexiones directas" con el centro de la ciudad, al tiempo que abre un carril bus de la calle Colón al tráfico general.

El informe de Movilidad hecho público este martes por la portavoz socialista en el consistorio, Sandra Gómez, señala que, en el caso de que, por parte municipal, se adopte la medida de ampliar la calzada a dos carriles en el tramo de la Paz, resultará "necesario" realizar actuaciones de reposición del firme estructural y del pavimento, así como de refuerzo de canalizaciones de servicios y de modificación de arquetas y tapas de registro, "para garantizar la estabilidad de los elementos de la infraestructura viaria al incremento de tráfico de autobuses planteado".

El Servicio de Movilidad advierte en el documento que es "totalmente desaconsejable" no realizar estas actuaciones y disponer, sobre el estado actual, un carril adicional destinado a tráfico rodado ya que "de esta manera, en un período de tiempo menor a dos meses, las aceras afectadas por el tráfico de autobuses quedarían enormemente deterioradas" y provocarían "graves problemas

de funcionalidad y de seguridad" de los usuarios.

“Nuestra opción es que los autobuses discurran por la calzada del último tramo de la Calle La Paz, como hacen ya. Y que sean exclusivamente los vehículos privados, que entran a la Plaza de la Reina, para incorporarse al parking, los que circulen sobre esa parte del pavimento”, ha explicado Carbonell.

Un informe de una propuesta descartada

Asi, el Concejal ha asegurado que “el informe al que hacen referencia el Partido Socialista y Compromís analiza exclusivamente una posibilidad ya descartada y con la que no estamos de acuerdo”.

En concreto, se trataba de contemplar dos carriles en el último tramo de la Calle La Paz para que en el carril de la derecha, sobre la parte que actualmente están los maceteros, circulen los autobuses de la EMT. “Lo que dice el informe es que por ahí los autobuses no deben pasar porque el pavimento no lo soportaría y nosotros esto lo vamos a respetar”, ha concluido.

A la vista de este informe, Gómez ha señalado, en declaraciones a los medios antes del pleno municipal de noviembre, que sus críticas a los planes de Catalá de remodelar las líneas de la EMT para que esas líneas de autobuses pasen por este tramo no son "ni sectarias ni caprichosas" sino "razonadas y fundamentadas". Sin embargo, Carbonell cree que esta es una "polémica innecesaria que no tiene ningún objeto y es evidente que no tenemos absolutamente ningún problema para ejecutar la llegada de los autobuses al centro de València al ser una obra sencilla que se realiza con facilidad".