La realidad paralela de Meriton en una rueda de prensa 'esperpéntica'

Lay Hoon, presidenta del Valencia C.F., Miguel Ángel Corona, director deportivo, y Javier Solís, portavoz, han atendido a los medios en una rueda de prensa complicada por la situación actual

‘Burla’, ‘engaño’, ‘pantomima’… son los adjetivos más repetidos en redes sociales tras la rueda de prensa que esta mañana han llevado a cabo Lay Hoon, presidenta del Valencia C.F., Miguel Ángel Corona, director deportivo, y Javier Solís, director corporativo, para ‘esclarecer’ la situación actual del club. Durante la misma se les ha preguntado sobre la situación, en cuanto a una futurible venta, del club, el papel inoperante de la dirección deportiva en el mercado de fichajes o la situación actual de estadio.

Mensaje inicial de Layhoon Chan, Presidenta del Valencia CF, en la comparecencia ante los medios de comunicación junto a Miguel Ángel Corona, Director Técnico, y Javier Solís, Director Corporativo.



Que Peter Lim y Meriton viven en una realidad paralela a la de los aficionados y algunos periodistas es algo que ya se veía, sobre todo, con algunas acciones llevadas a cabo durante los últimos años. Sin embargo, en la rueda de prensa de hoy, con las declaraciones dadas, hemos podido corroborar como el universo de Meriton no tiene nada que ver con la situación actual del equipo. Evitan la palabra descenso, cuando el equipo está a solo un punto de estar entre los tres últimos de la clasificación, se atreven a comparar su sentimiento con el de los aficionados y consideran que son “muy autocríticos”, alegando que la situación deportiva del equipo es una “mala racha de resultados”.

“El Valencia no está en venta”

Una de las preguntas más repetidas a lo largo de la comparecencia ha sido acerca de por qué, si Peter Lim no viene a Valencia y no invierte en el equipo, no venden. A esta pregunta, Lay Hoon Chan, presidenta actual del Valencia y extensión de Lim en la ciudad, ha respondido que: “Peter está absolutamente comprometido con el club y prueba de ello son los 35 millones que va a invertir. No hay intención de vender el club. El objetivo es muy sencillo; competir, reconstruir, solucionar el problema del estadio… amamos el club de la misma manera que vosotros amáis el club”.

La presidenta del Valencia considera que, a pesar de tener en contra a media ciudad, instituciones y prensa, en su cultura, no contemplan el “huir” ante situaciones complicadas. Al ser preguntada sobre si Lim estaba al tanto de las protestas de la afición, Lay Hoon ha respondido que el máximo accionista del club conoce todo lo que está sucediendo en la ciudad y que la única manera de volver a conseguir el “cariño” de la afición es a través del trabajo.

“No se ha fichado porque lo que había no venía a mejorar la gran plantilla que tenemos”

Una de las papeletas más complicadas ante los medios la ha tenido que ‘resolver’, si es que ha resuelto algo, Miguel Ángel Corona, director deportiva del club. En numerosas ocasiones se le ha preguntado si se sentía orgulloso con su trabajo al frente de la planificación deportiva y si podía explicar el por qué el Valencia ha sido el único club, de los que luchan por no descender, que no se ha reforzado.

“No se iba a firmar por firmar. Hemos analizado muchos jugadores, había algunas que no daban el nivel y otros que sobrepasaban el límite del Fair Play Financiero. Consideramos que nuestra plantilla tiene el nivel suficiente para obtener resultado”, ha repetido, una y otra vez, Corona. Sobre si Gattuso se ha ido debido a que no iban a llegar refuerzos, el director deportivo ha dejado caer que a ellos no les había transmitido ese malestar y que su salida se dio por “sensibilidades”

Nuevo Mestalla

Otro de los presentes en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva de Paterna era Javier Solís, portavoz del club y director corporativo, quien se ha limitado a responder sobre cuestiones relativas al nuevo estadio. Al ser preguntado por las palabras de Sandra Gómez, vicealcaldesa de Valencia, sobre cifras o cuestiones estéticas del estadio Solís ha sentenciado que el proyecto presentado por el club cumple todos los requisitos.

“Estamos en un punto de dar certidumbre al proyecto en su conjunto. Por esto queremos que quede claro que estadio va a ser. Nos dijeron que no entraremos en política, lo respeto, pero ellos tampoco tienen que entrar en aspectos estéticos. El estadio cumple con todo lo que nos pedían. A unos nos puede gustar el rojo, y a otros otro color, pero lo importante es que el estadio cumpla. Si nos paramos en este tipo de cuestiones, no llegaremos a ningún acuerdo”, ha afirmado el portavoz del Valencia.

Por último, se le ha preguntado sobre la diferencia en el coste del pabellón. Gómez ha afirmado que esta se produce porque desde el club se niegan a pagar el IVA, algo que no ha sentado nada bien a Solís. “Me parece poco serio que se diga que el Valencia no quiere que pagar el IVA cuando es una de las instituciones valencianas que más impuestos paga. La diferencia se debe a otro tipo de cuestiones fiscales que no me atrevería a explicar por qué no es mi especialidad”.