Montes deja en ridículo al diputado de Compromís: "¿Quién es usted?"

La consellera destroza a Vicent Marzà que saca pecho por ir a Bruselas: "donde tiene que ir es a Madrid a hablar con Yolanda Díaz".

La oposición que ejerce Compromís deja muchos puntos flacos. Ejemplo de ello ha sido la intervención del diputado Vicent Marzà, que aún con complejo de conseller, se presenta como embajador ante la Unión Europea y saca pecho por haber mantenido reuniones en Bruselas.

Es más, en un intento de ensuciar la imagen de la consellera Nuria Montes, el diputado nacionalista ha comparado su viaje con el de Montes en la Feria Internacional de Turismo de Londres. "Mientras usted estaba en Londres yo en Bruselas hablando con el director general de la competencia para garantiza que las ayudas a la cerámica se hagan como en Italia", ha fanfarroneado en la comisión de presupuestos de Las Cortes Valencianas.

"Dice Londres como si hubiera estado de vacaciones", ha replicado la consellera Nuria Montes aludiendo al viaje de la consellera junto al presidente Carlos Mazón en el cual promovieron el turismo de la Comunidad Valenciana y cerraron varios acuerdos como las nuevas nueve conexiones aéreas con cuatro nuevos países.

A continuación, Montes ha destrozado a Marzà acertando al meter el dedo en la llaga donde más le pica a Compromís, ahora que depende totalmente de Sumar y ha asumido un papel secundario y sumiso ante su jefa Yolanda Díaz. "No tiene que ir a Bruselas, si en Bruselas le mirarán y le dirán, ¿Quién es usted?". "Donde tiene que ir", ha dicho Montes, es "a Madrid a hablar con Yolanda y Pedro" y "no a Bruselas", donde Marzà carecer absolutamente de influencia al no desempeñar ningún cargo en el Gobierno valenciano.

Y no queda aquí. Montes tiene para más y continúa dejando en evidencia al que fuera conseller de Educación, quien le pregunta si el presupuesto de su conselleria se ha reducido. "No le menosprecio, pese a la Educación que recibíamos, creo que saben leer". Además, ha recordado "el ridículo de sus ocho años" de Gobierno del Botànic. La consellera le ha recordado que el Plan Edificant de la Conselleria que dirigía Marzà, para "sacar a los alumnos de barracones" y construir centros educativos, "solo se ejecutó el 45% en primaria y en secundaria un 25%". A lo que se suma la deuda que han dejado, de 57 millones de euros, "un 45% de incremento" y la más alta de España. "¿Si ahora los comercios cierran es culpa nuestra?, hágaselo mirar", le espeta a Marzà.