PP presenta la mayor rebaja fiscal de la historia de Valencia abocada al fracaso

Vox bloqueará la ordenanza fiscal que contempla rebajas en el IBI, plusvalías, circulación y alcantarillado, si PP no le ceden participación en el Gobierno.

La gobernabilidad en solitario al PP en el Ayuntamiento de Valencia se le hace cuesta arriba. Ha anunciado la mayor rebaja fiscal de la historia de Valencia, pero difícilmente logrará aprobarla con su resignado "socio preferente" de Vox que bloquea la ordenanza con un anunciado voto en contra si no entran a formar parte del Gobierno del Ayuntamiento. Para aprobar la rebaja fiscal -que incluye grandes reducciones en el IBI, plusvalías, alcantarillado, impuesto de circulación de vehículos y bonificaciones para las familias numerosas-busca apoyos en PSOE y Compromís, que vienen criticando rotundamente la política fiscal del PP por supuestamente favorecer también a los más ricos y augurar presuntos recortes en servicios públicos.

La propuesta del PP incluye una rebaja del IBI en un 20%. El gravamen pasa del 0'723 a 0'578. Hasta ahora Valencia se situaba en el top de ciudades con más carga en el tipo de gravamen de toda España y, con esta reducción, pasaría a la parte baja de la tabla. Para recalcar que no se está beneficiando a los ricos con esta medida, el PP ha enfatizado en que será beneficioso para la mayoría de los valencianos. Concretamente, el 87% de los valencianos paga un IBI de 0 hasta 500 euros, un 10% paga entre 501 y 1.000 euros, y solo existe un 3% que paga un IBI superior a 1.000 euros. "Para los comercios el ahorro medio será de 92 euros, para las oficinas de 120 y para ocio 300 euros", ha ejemplificado la teniente alcalde y concejala de Hacienda, María José San Segundo, quien ha incidido en que el objetivo es "contribuir a realizar un alivio fiscal, que la gente pueda tener mas dinero en los bolsillos e incluso la atracción de nuevos residentes". En el caso de las familias numerosas se ampliarían las bonificaciones en un 60% en la categoría general y 90% en categoria especial. "Casi 400 euros de ahorro solo con el IBI de una vivienda habitual", ha garantizado la teniente alcalde.





La medida estrella de la mayor reducción fiscal anunciada hasta la fecha es la rebaja del 95% de las plusvalías, no solo por causa de muerte, también transmisiones entre intervivos, que se aplicaría por primera vez en la historia. Supondría un ahorro de 3.800 euros para una vivienda de unos 100.000 euros. También "¿Por qué esperar a que fallezca en el caso de un comercio familiar? Se han podido perder comercios porque lo hijos o cónyuges no puedan hacer frente al impuesto municipal. No era bueno ni para las familias ni comercios", ha planteado San Segundo.

Además, la ordenanza fiscal contempla la reducción de la tasa del servicio de alcantarillado que subió el anterior Gobierno del Rialto y que ahora volvería a la situación anterior a la subida. Del mismo modo, se anula la subida del impuesto de circulación que había aplicado Compromís y PSOE y se reduce en un 8'5% para todos los vehículos.

La ordenanza fiscal se planteará el próximo miércoles en la Comisión de Hacienda. Tras ese paso previo se llevará a debate al próximo pleno municipal el 24 de octubre. Con los 13 concejales del PP, es imposible que salga adelante. Necesitaría apoyo de otro partido. Por ello San Segundo ha pedido a las formaciones que "reflexionen" y "miren por los vecinos" y no actúen conforme a "prejuicios ideológicos ni estrategias".

Esta oferta va dirigida a cualquier grupo, dado que las relaciones con lo que hasta ahora el PP calificaba como "socio preferente", están tensas. Vox ya se ha pronunciado al respecto y ha afeado que no se haya contado con su grupo para elaborar la ordenanza. "Lo único que se nos ha entregado es un folio y medio donde se trasladan unas pocas ideas de lo que puede ser ese borrador", ha reprochado el líder de Vox en Valencia, Juanma Badenas, quien presiona al PP para que les ceda espacio en el Gobierno municipal bloqueando sus iniciativas. "Ante la falta de información y sobre todo ante la falta de participación de Vox de ese proyecto y borrador de esas ordenanzas fiscales nuestro voto no es favorable. Si no quieren nuestra participación ni en el Gobierno o gobernabilidad del Ayuntamiento, no puede contar con nuestro voto", ha aseverado.