Vox desata la ira de la izquierda con tuits de Agricultura en Normes del Puig

La Conselleria de Agricultura que dirige José Luis Aguirre, como otros departamentos de Vox, usa el valenciano tradicional y saca de quicio al catalanismo… Y el comentario desaparece

Un tuit de la Conselleria de Agricultura que dirige José Luis Aguirre provocó la ira de la izquierda en redes sociales. El motivo no era lo que se decía en el tuit -una simple reunión con el grupo Tragsa- sino el cómo se decía: el comentario estaba escrito en castellano y en valenciano con Normas del Puig. Tal fue el revuelo que la Conselleria optó por eliminar el tuit para no hacer más grande un asunto, el debate lingüístico, que no tenía nada que ver con el objeto de la noticia.

Desde que Vox ha llegado al Consell y algunas instituciones como la presidencia de las Cortes Valencianas, ha optado por usar el valenciano de les Normes del Puig, el que utilizan asociaciones como la RACV o Lo Rat Penat, y que apuesta por una normativa diferenciada de la del catalán frente al criterio de la AVL. Esto no ha pasado desapercibido para sectores de la izquierda y del catalanismo, que han montado en cólera y han amenazado en redes incluso con denunciar a la Generalitat.

El tuit de la Conselleria de Agricultura sobre la reunión con Tragsa es el que ha provocado más incendio, acusando varios ex dirigentes del Botànic a la Generalitat de “inventarse una lengua” o “escribir con faltas de ortografía” -realmente están usando otra normativa-, hasta el punto de que se eliminó el comentario para no hacer crecer el debate.

Sin embargo, la Conselleria de Agricultura tiene otros tuits anteriores en Normes del Puig -el último sobre la cofradía de pescadores está en esta normativa- sin que haya habido revuelo, y también tiene comentarios con el valenciano de la AVL. La presidenta de Les Corts, Llanos Massó, también usa en ocasiones les Normes del Puig.

Tras la polémica, la pregunta es si las consellerias de Vox seguirán usando les Normes del Puig en perfiles oficiales o desistirán para evitar conflictos. No existe por ahora un criterio marcado -se van combinando comentarios en valenciano normativo de la AVL con el no normativo-, ni tampoco se sabe si usar les Normes del Puig puede estar avalado legalmente o no. Para ello, muchas apuntan a la futura Ley de Señas de Identidad que Carlos Mazón ha prometido recuperar, y que podría dar encaje legal al valenciano de Les Normes del Puig.

El tuit de la polémica: