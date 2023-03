Gaspar advierte a Las Cortes antes de entrar: "O se bajan de tono o me bajo yo"

El presidente de la Diputación califica de "inútil" la tensa confrontación en los debates y deja claro quién es su apuesta para sustituirle en la corporación provincial.

La Diputación de Valencia ha celebrado por primer vez un homenaje a las Falleras Mayores.

No existía un precedente. Entendemos que una chica que deja su vida aparcada durante un año para representar a la ciudad, sin normas, sin libro y con mucho sigilo. Todo esto tenía que tener su reconocimiento. Vestimos la Diputación para reconocer el papel de la mujer empoderada que tiene mucho tiento a la hora de representarlo. Está disponible el acto en el canal de YouTube, donde presentamos un vídeo de las Falleras Mayores. Espero que no se quede ahí, que sea un precedente y sea un homenaje cada año.

Será el legado que dejes en la Diputación ya que este año irá a las Cortes. ¿Tiene candidato para ocupar su puesto?

Uno deja el trabajo bien hecho y luego el otro llega y tiene que superarlo. Después de 20 años alcalde de Faura decidí que ya era suficiente. Al no formar parte del Ayuntamiento no podía ser diputado de la Diputación ni presidente. Se lo comuniqué a Ximo Puig que serían mis últimos meses en la institución donde llevo 12 años. Ha sido un honor representarla con muchos temas que teníamos que resolver, pero he encontrado un equipo humano para hacerlo y ahora llega momento de abrir otra etapa. ¿Quién puede ser mi sucesor? Hay que elegir los diputados en los partidos judiciales. Viene después de las elecciones. No es automático como en el Ayuntamiento. Si me preguntas diré que hay un secretario provincial y es mi amigo y me gustaría que fuera él.

¿En Las Cortes va a mantener actitud alejada de la confrontación como hasta ahora?

No es que me aleje, es que son inútiles. Me buscan, pero busco consenso. No opino igual que la oposición, pero hay que ponerse de acuerdo. Es nuestra obligación. Alguien entiende que es más rentable a quien insultamos que sacamos, yo como no tengo redes no tengo que hacer esas cosas. O se bajan de tono o me bajo de las cortes porque no puedo con eso. Es improductivo. Para hacer espectáculo ya hay actores. No sé que me deparará Las Cortes, pero si llevo tanto tiempo haciendo lo mismo no hay visos de cambiar. Estamos en una época que solo se ve al que chilla más. Alguna vez se me ha echado en cara que como grito poco en la 'Dipu' se me ve poco. No tengo que gritar, sino gestionar. Al que grita hay que meterle en una habitación y no moleste.

¿Le gustaría ser presidente de Las Cortes para poner orden?

A un político le dice presidente de algo, claro. Todo lo que es mejorar la vida de la gente. Pero no está en mi mano. A veces la ambición en política se considera negativo, pero es buena no? Me he dejado mucha piel en mejorar la Diputación. El que siente pasión lo hace y el que no pues a otra cosa. cada uno como mi madre dice, que es a la primera que no le gusta que sea político porque somos los culpables de todo y monitos de feria donde sacuden sus cosas, pero le digo que podría haber nacido con vocación de torero y seria peor, y se calla.