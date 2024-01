El Colegio de Médicos se pronuncia sobre la "intolerable" pregunta del MIR

La polémica saltó acerca de una cuestión que hablaba sobre el diagnóstico de un profesional que desempeña su actividad clínica trabajando un exceso de horas.

El Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Valencia (ICOMV) ha manifestado su más absoluto rechazo ante la pregunta número 84 del modelo 0 del examen MIR que se celebró este pasado sábado 20 de enero. La polémica, que se inicio en redes, ha sido tal que el propio Ministerio de Sanidad ha salido a pedir disculpas y ha pedido la impugnación de la misma.



La pregunta cuestionaba por la situación de un médico que "con frecuencia acumula retraso de 2 horas en la consulta, creando algún conflicto, aunque es el que tiene menor cupo de pacientes". En la exposición de la situación se argumenta que "empieza su jornada laboral antes de la hora para planificar y adelantar su trabajo, pero siempre es el último en salir"; y, al mismo tiempo, se le atribuyen ciertas actitudes respecto a su vida personal y laboral, como que "no tiene tiempo para ir al gimnasio" y es "muy perfeccionista".



"A la exploración se aprecia una preocupación por los detalles, el orden y las normas, una incapacidad para discernir lo que es urgente y prioritario de lo que no lo es, una conducta inflexible y una incapacidad para delegar. ¿Cuál de las siguientes sería la orientación diagnóstica?", finaliza la pregunta, dando como opciones varios trastornos como el esquizoide o el narcisista.



"Respetando la independencia de la Comisión Calificadora, consideramos que deberían tomarse en consideración la impugnación de dicha pregunta", ha expresado Sanidad en un comunicado. Por ello, enviará una carta a dicho comité argumentando su postura en base a una serie de justificaciones.



En primer lugar, argumentan que la pregunta puede ser vista como "una falta de respeto ante una situación cotidiana que refleja los déficits del sistema sanitario: la necesidad de que muchos profesionales alarguen la jornada para dar respuesta a las necesidades de sus pacientes".



Además, añaden que, en un contexto de especial foco en las acciones por la mejora de la salud mental de población y profesionales, la pregunta puede resultar "estigmatizante".



Finalmente, apostillan que las personas que se encuentran en una situación de precariedad y sobrecarga laboral tienden a "culpabilizarse" y a expresar las carencias de la organización como un problema propio. "Esto dificulta su detección y les pone en riesgo no solamente de cargar con la culpa de 'no llegar', sino también de terminar siendo patologizados y señalados desde fuera, sumando al sufrimiento propio del estigma", han esgrimido.



Varias organizaciones que aglutinan a especialistas de Atención Primaria, como la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN) o la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG) también han mostrado su desacuerdo con la pregunta. A este rechazo se ha querido sumar el Ilustre Colegio de Médicos de Valencia (ICOMED) que han manifestado su repulsa ante esta pregunta, y que han pedido al Ministerio de Sanidad una disculpa y a la Comisión Calificadora una rectificación.