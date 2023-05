Catalá, una “alcaldesa de todos” para “la segunda transformación de Valencia”

“Quiero cuidar lo pequeño, pero ambicionar lo grande”, defiende la candidata del PP a la alcaldía, que reclama “liderazgo” para una Valencia “sin enfrentamientos” y “reivindicativa”

La candidata del PP al Ayuntamiento de Valencia, María José Catalá, se ha presentado como “la alcaldesa para liderar la segunda transformación de Valencia”. “Quiero cuidar lo pequeño, pero ambicionar lo grande”, ha defendido Catalá en el desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum ante más de 200 personas de la sociedad civil y representantes políticos. Catalá ha sido presentada por el vicesecretario de Institucional del PP, Esteban González Pons.

“Quiero a mi ciudad. Quiero construir una Valencia de todos, donde todos puedan convivir, sin enfrentamientos, ni divisiones. Quiero que nuestros vecinos tengan una alcaldesa cercana, pegada a la calle, y que sea empática con la situación económica que viven… que tome decisiones para aliviar su carga fiscal, para encontrar un empleo o para poder acceder a una vivienda. Y quiero construir una Valencia líder, reivindicativa y ágil. Quiero que el Ayuntamiento deje de ser un lastre y pase a ser tractor de la actividad económica” ha subrayado María José Catalá.

“Aspiro a convertir Valencia en la segunda ciudad de España en inversiones, oportunidades y bienestar social, y superar a Barcelona, porque en estos momentos Valencia ha perdido su posición como tercera capital de España por falta de liderazgo”, ha defendido Catalá ante la tribuna.

La candidata del PP se ha marcado como objetivos bajar los impuestos en 67,8 millones de euros con una bajada del 20% del IBI a todos los valencianos y bonificar un 95% las plusvalías por herencias y transmisiones, construir 1.032 viviendas públicas, y aumentar los agentes de policía en la calle y una movilidad seguridad”.

Sobre el Puerto de Valencia, María José Catalá ha defendido la puesta en marcha de la Terminal Norte de Valencia: “El progreso no es incompatible con la sostenibilidad. Yo voy a acabar con el conflicto Puerto-Ciudad que está alimentando Compromís. No es sano y sobre todo no es productivo. Se puede hacer muchas cosas juntos que favorezcan a Valencia y a los vecinos del Marítimo.”

Asimismo, Catalá ha anunciado que una de sus primeras reuniones será constituir una Sociedad entre el Ayuntamiento, la Generalitat y la Autoridad Portuaria para la Marina, donde el Ayuntamiento tenga la dirección estratégica y la coordinación ejecutiva: “La Marina tiene que ser el gran Polo Innovador de España y de Europa”

La candidata del PP ha defendido que trabajará para que la próxima Copa América se celebre en Valencia: “Pedro Sánchez acaba de inyectar 18 millones a Barcelona para celebrar la Copa América y ha dado un paquete de incentivos fiscales a las empresas. Se prevé que la 39 edición de la America’s Cup tenga un impacto económico de 1.200 millones de euros y generará 19.000 puestos de trabajo que nuestras administraciones han dejado pasar. Puig y Ribó deberían explicar por qué es bueno para Barcelona este evento deportivo y no para Valencia.”

Catalá ha tenido un recuerdo para Rita Barberá, y ha asegurado que "una de las primeras cosas" que hará si llega al gobierno de Valencia tras la elecciones del 28 de mayo será nombrar alcaldesa honoraria de la capital valenciana, a título póstumo, a Rita Barberá. Así, ha apuntado que será una medida que llevará a cabo si puede "en el primer pleno" del próximo mandato, además de recordar su intención de dar al Puente de las Flores el nombre de Rita Barberá.