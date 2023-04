La pobre ejecución del Consell de Ximo Puig con los fondos europeos

El Partido Popular acusa al presidente de “haber huido de Les Corts durante toda la legislatura para no dar cuenta sobre los fondos europeos" que no llegan a sus destino.

El Consell solo ha ejecutado un 12% de los fondos europeos que ha recibido la Comunidad Valenciana "impidiendo que lleguen a empresas y proyectos reales", ha denunciado el portavoz de Industria del Grupo Popular, Felipe Carrasco.

Este viernes la Delegación del Gobierno hizo un balance anunciando que la Comunitat Valenciana ha percibido más de 4.340 millones de euros en total de los fondos europeos Next Generation EU, como la cuarta comunidad autónoma en recepción de este dinero. También se aseguró que el nivel de ejecución "es muy bueno", según Pilar Bernabé, que no concretó una cifra.

Sin embargo, Carrasco ha denunciado la "pobre" ejecución de los fondos y que el Gobierno de Ximo Puig “ha creado un cuello de botella con los fondos” y ha explicado las dificultades para participar en proyectos financiados con fondos Next Generation “por motivos de inaccesibilidad, por falta de información y de claridad”.

Asimismo, el diputado popular ha acusado al Consell de Puig de “haber huido de Les Corts durante toda la legislatura para no dar cuenta sobre los fondos europeos”. “Se han escondido y no han querido dar explicaciones sobre el colapso en la llegada de los fondos. No nos extraña viendo los resultados de ejecución”, ha manifestado.

Al respecto, Felipe Carrasco ha denunciado la ausencia en les Corts del responsable de la oficina para la Estrategia Valenciana para la Recuperación, Juan Ángel Poyatos, a pesar de haber sido solicitada de manera reiterada. “Siempre se ha bloqueado con la excusa de la agenda. En dos ocasiones el Consell ha tomado posición en contra y, cuando por fin ha sido aprobada la petición no se ha llegado a convocar al estar Les Corts a punto de disolverse por las elecciones”, ha añadido.