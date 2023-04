Sandra Gómez cree que Valencia será la aguja que pinche la burbuja de PP y Vox

La candidata socialista a la alcaldia de Valencia ha reafirmado el modelo socialista frente aquellos que "no pueden argumentar" y por ese motivo cree que el PSPV se merece volver a gobernar.

La vicealcaldesa y candidata socialista a la Alcaldía de Valencia, Sandra Gómez, ha augurado que los comicios municipales y autonómics "se van a convertir en la próxima catástrofe electoral" del PP y Vox. "Su burbuja se va a pinchar en València el próximo 28 de mayo", porque, ha criticado, "la derecha solo sabe hacer ruido".

La Comunitat Valenciana y Valencia "somos el modelo contra el que no pueden argumentar", ha resaltado, y ha asegurado que, por este motivo, los socialistas se han "ganado dirigir el futuro para que la mayoría pueda tener futuro". "Hemos demostrado que hacer las cosas a favor de la mayoría no solo es más justo socialmente, sino también más próspero económicamente", ha subrayado.

La gente sabe quiénes somos los suyos. Por eso entre pasado y futuro, elegirán futuro. Entre Gürtel o Volkswagen, elegirán Volkswagen.



Por eso el @PSOE va a ganar.



Por eso el @PSOE va a ganar.

Os prometo que la burbuja del PP y VOX se pincha en València el #28M.

En estos términos se ha pronunciado Gómez este domingo durante el cierre de la Conferencia Municipal del PSOE, que se ha celebrado este fin de semana en Valencia y que ha contado con la participación del presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, y el 'president' de la Generalitat Valenciana y secretario general del PSPV, Ximo Puig.

La alcaldable socialista ha reivindicado los logros conseguidos por los gobiernos socialistas de Pedro Sánchez en España y de Ximo Puig en la Comunitat Valenciana frente a la "corrupción" y el "despilfarro" de la derecha. Ambos "han dado la cara por la inmensa mayoría de personas de este país y lo ha hecho con éxito", ha aplaudido, y ha apuntado que "no es casualidad que el PSOE siempre sea partido que da cara por la gente cuando las cosas se ponen difíciles, mientras otros se ponen de perfil o del lado de los que más tienen".

Asimismo, ha resaltado "logros socialistas" para conseguir la "transformación" y los "avances" de la ciudad de Valencia en los últimos ocho años: "Hemos conseguido pasar de la ruina y la corrupción que nos dejó el PP a que haya 90.000 personas más trabajando en esta ciudad; de tener 1.000 millones de deuda a ser la gran ciudad con menos deuda por habitante y a ejecutar el mayor volumen de inversiones de la historia de Valencia; y hemos sido elegidos capital del Turismo Inteligente y Capital Verde Europea".

"No vamos a permitir que Valencia vuelva al pasado. Y no sólo porque no queremos que vuelva la corrupción sino porque esta ciudad está indiscutiblemente mejor que hace ocho años", ha continuado.

En esta línea, ha cuestionado: "Si hemos conseguido todo esto siendo parte del gobierno municipal, ¿os imagináis qué conseguiremos cuando lideremos el Ayuntamiento?". "Nosotros ni somos retroceso ni somos continuidad: somos futuro, y ese futuro en València se construye desde los pilares del talento y la calidad de vida", ha afirmado.

“El partido popular es una derecha débil, corrupta y que blanquea a la ultraderecha"

Sandra Gómez ha aseverado que en las próximas elecciones, "entre pasado y futuro, la gente va a elegir futuro". "Entre el PP y PSOE, la gente va a votar PSOE" porque "este país no quiere volver al pasado, un pasado que representa una derecha vieja que va en contra de la mayoría", ha agregado.

"No queremos volver a una derecha corrupta que aquí conocemos bien", ha afirmado, y ha recordado que sus primeras responsabilidades políticas le llegaron tras "ejercer como abogada contra la corrupción del PP en los casos Nóos o Gürtel".

Una trayectoria, ha señalado, "muy diferente" de la recorrida por la candidata 'popular' a la Alcaldía de Valencia, Maria José Catalá, quien, "comenzó de la mano de Juan Cotino, una persona vinculada a la trama de corrupción del PP con la visita del Papa a Valencia que ha acabado en una condena del Supremo".

"Durante años fui abogada y llegué aquí, precisamente, para evitar que los padrinos de la candidata del PP siguieran robando a los valencianos", ha insistido, al tiempo que ha aseverado que "no" quiere "volver a ser abogada contra la corrupción" ni "tener que volver a defender a la ciudad de los corruptos" o "ganarles en los tribunales". "Yo quiero ser la alcaldesa que les gane las elecciones", ha finalizado.