Nuevo recurso de los padres de la niña que JCF no deja ser FMI

Los padres de Alba, la niña de 14 años que no puede ser Fallera Mayor Infantil, reclaman, en este nuevo recurso que "no se aplique" este requisito de edad "excluyente".

Los padres de la niña que Junta Central Fallera no ha dejado participar en la preselección para ser Fallera Mayor Infantil de Valencia por tener 14 años, vuelven a la carga, nunca mejor dicho, “cargados de razones” y presentaron ayer, día 17, un nuevo recurso. Vaya por delante mi admiración para estos “padres coraje” que anteponen la dignidad y derechos como persona de su hija, ante las posibles “consecuencias falleras” que esta defensa les pueda ocasionar. Valientes.

La Delegación de Incidencias con fecha 26 de junio de 2023 contestó a la primera solicitud de los padres, con intención de enmendar este despropósito, lanzando balones fuera. Es decir, básicamente se declaró incompetente adicionando manifestaciones sobre una posible modificación del Reglamento que no se instó en ese momento. Por lo tanto, sin ser competentes y sin entrar en el fondo del asunto, concluyeron, de forma incongruente, desestimando el recurso. Primera contradicción. Sin no son competentes, ¿qué hacen desestimando el recurso?.

En este nuevo recurso los padres manifiestan lo siguiente:

“No se trata de una reivindicación caprichosa ni fruto de la pasión de unos padres, sino que se verifica con el texto constitucional en la mano. Sin embargo, toda vez que parecen obviar que por encima de sus Reglamentos existen Leyes y la Constitución que todos debemos respetar, vamos a enfocar el presente recurso desde la normativa fallera.

A saber, no se ignora que el artículo 71 del Reglamento Fallero, autoriza a la Asamblea a acordar las normas para regular el procedimiento de selección de la Falleras Mayores, pero con ello, en ningún caso le autoriza a contrariar los propios Reglamentos Falleros ni los Principios Fundamentales de las Fallas, sino que las normas debieron redactarse y aprobarse con pleno respeto a los mismos.

Con la exigencia de que las candidatas "deberán ser menores de 14 años al final del plazo de inscripción", se establece una exclusión que contradice el artículo 71. 2 del Reglamento Fallero y el art. 30 del Reglamento Interno de la JCF que sólo exige para ser candidatas ser falleras censadas en una comisión fallera adscrita a un sector que pertenezca a JCF.

Y también contradice el artículo 28 del reglamento, que permite que las falleras puedan disfrutar de las fallas perteneciendo bien a la Comisión Infantil o a la Mayor, pero siempre con continuidad, sin ningún vacío ni prohibición de participación, como ocurre con la norma que nos ocupa, y determinando una edad de corte entre una y otra comisión, diferente a como lo hace la norma.

Y obviamente, el reiterado requisito de la norma contradice el principio de libertad de participación, igualdad entre los individuos e igualdad de oportunidades. Principios Fundamentales de las fallas que hicieron valer ante la UNESCO y por los que dicho organismo vela. (Art. 27 Declaración Universal de los Derechos Humanos).”

Para terminar, solicitando: “se acuerde DEJAR SIN EFECTO el requisito de la norma que excluye como posibles candidatas a las falleras que hayan cumplido 14 años, SU NO APLICACIÓN, SU NULIDAD con el compromiso de modificar la norma para que el próximo año y en los sucesivos, no se genere ninguna exclusión ni se impida participar a las falleras en los actos por motivos de edad”.

Presidente, sea valiente y aunque este tema sea heredado. Hágalo suyo.

Sigo perplejo con la actitud de algunos presidentes y miembros de JCF que anteponen sus reglamentos internos a nuestros derechos fundamentales y al principio de jerarquía normativa. Estamos en un estado de derecho, no de “su derecho”, JCF no está por encima de nada ni de nadie o por lo menos así debería de ser. Urge, sin demora alguna, que el nuevo concejal de cultura y por ende presidente de JCF, cambie el rumbo, modernice y profesionalice dicha institución para adaptarla al siglo XXI. Pero antes, la adapte a la legislación vigente. Y no solo en materia de igualdad, en otros muchos ámbitos jurídicos, donde se debe no solo de mejorar, si no, de cumplir los mismos.

Soy fallero, por si alguien tenía alguna duda y he ocupado todos los puestos directivos de una Falla y ojalá, Alba, hubiera sido mi fallera mayor infantil en esta situación siendo yo presidente de esta. ¡¡No hubieras estado sola!! Lucharía a tu lado por tus derechos sin dudarlo un instante.

Como podemos permitirnos como sociedad y como personas, que existan organizaciones que contravengan los más elementales principios de igualdad (siendo un menor) y además siendo insensible ante una petición de participación, tan solo de participación. ¿No existen juristas en JCF? es mas ¿existen personas en JCF?. Difícil de creer, ¿verdad?, pues ha pasado y ha pasado con una niña que tan solo quería cerrar su ciclo como FMI a lo grande. Participando en la preselección a FMIV, aunque sepa que no podrá ser elegida. Pero eso es lo de menos. ¿Cuántas mujeres “con cierta edad” lo hacen sabiendo que no serán elegidas? Da igual, es la ilusión de esa noche, de ese momento, de desfilar ante los tuyos, ante tu sector y ante ese jurado que te observa sin perder detalle. Alba, no lo pudo hacer. Por qué unos señores le arrebataron sus derechos. Así de sencillo.

Me consta que Santiago Ballester, futuro concejal de cultura (PP) (todavía no ha sido nombrado, pero ya tiene las competencias de presidente de JCF) es sensible y le preocupa este tema. Pero me temo que no va a ser suficiente con sensibilidad y buenas palabras. Los padres necesitan hechos y me atrevo a sumar a parte del colectivo fallero, que sufre en silencio esta desigualdad manifiesta, al igual que cualquier ciudadano que lea estas líneas. Presidente, sea valiente y aunque este tema sea heredado. Hágalo suyo.

No puedo terminar sin mencionar a los padres que están “batiendo el cobre” por su hija. Toda mi admiración para vosotros y animaros a que no os rindáis y luchéis hasta el final por vuestra hija. Recordad que no estáis solos. Sois ejemplo. #IgualdadParaAlba