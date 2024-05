El Síndic alaba el Plan Simplifica de Mazón y pide otro en servicios sociales

Ángel Luna reprocha a la Generalitat “el sistema absolutamente burocratizado en dependencia, discapacidad o renta de inclusión” y se desmarca de su partido, PSPV, que criticó el Simplifica

¿Un socialista alabando un plan de un presidente del PP? Aunque lo crean un milagro en este momento tan polarizado políticamente, los milagros existen. Es lo que ha hecho el Síndic de Greuges, Ángel Luna, alabando el Plan Simplifica -plan para simplificar la apertura de un negocio- presentado por el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, y pidiendo otro para los servicios sociales.

Ángel Luna, que procede del PSPV-PSOE donde fue portavoz en las Cortes Valencianas y alcalde de Alicante, ha comparecido en Les Corts, por primera vez en el pleno y no en comisión, para exponer el informe anual de gestión del defensor del pueblo valenciano de 2023, resaltando que “vi con envidia la presentación del Plan Simplifica para la actividad económica. ¿Para cuándo un plan Simplifica en servicios sociales para resolver los problemas de los ciudadanos más vulnerables?".

El Síndic de Greuges ha echado en cara a la Generalitat Valenciana el sistema "absolutamente burocratizado" de atención a personas en situación de vulnerabilidad que "está llevando al colapso a los servicios municipales" en asuntos como la valoración del grado de dependencia y de discapacidad o la tramitación de la renta valenciana de inclusión.

“La valoración del grado de dependencia desespera a los ciudadanos y nadie asume la responsabilidad del problema", mientras "con la renta de inclusión pasa exactamente lo mismo con incidencias y retrasos de todo tipo, esto no puede seguir así", ha subrayado Ángel Luna.

Ángel Luna ha denunciado además “la falta de acceso a la información por parte de la oposición en Les Corts y en los ayuntamientos con excusas de todo tipo", tras recibir “quejas de representantes de todo el espectro político que han aumentado un 60% desde las elecciones del pasado 28 de mayo”, y has ha señalado a algunos alcaldes como el de Sant Joan d'Alacant, Cheste o Moncada. "Me gustaría que alguno se vea obligado a venir aquí y que alguien le ponga la cara colorada por no responder a los ciudadanos ni al Síndic", les ha retado.