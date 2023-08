Verano, un buen momento para regalar felicidad

Camadas no deseadas, problemas de comportamiento, pérdida de interés, fin de la temporada de caza, factores económicos o cambio de domicilio son algunos de los motivos para el abandono.

El responsable de Thor falleció. No tenía a nadie que se hiciese cargo de su inseparable amigo y tras 9 años viviendo feliz en un hogar, acabó en una jaula del refugio. Thor se está apagando. No entiende qué ha pasado, ni por qué está ahí y no en casa con su querido humano.

Cata fue adoptada siendo cachorra y vivió en un hogar con todo tipo de atenciones durante 7 años, hasta que su humana enfermó y nadie se hizo cargo de ella. Cata espera en el refugio volver a su hogar. Los meses se van sucediendo y esta situación la está consumiendo.

Dana tiene 10 años y los últimos 8 los ha pasado en el refugio. Llegó en muy mal estado, tras ser rescatada. La utilizaban para entrenamientos en peleas de perros. Y aunque su pasado pesa en su relación con otros perros, es adorable con las personas y sólo busca compañía y mimos. Todo este tiempo en el refugio, sin una familia, empieza a hacer mella en su ánimo.

Camadas no deseadas, problemas de comportamiento, pérdida de interés por el animal, fin de la temporada de caza, factores económicos o cambio de domicilio son algunos de los principales motivos de abandono de perros y gatos, según datos de la Fundación Affinitty en su “Estudio sobre Abandono y Adopción de animales de compañía del año 2022”.

Thor, Cata o Dana son sólo tres de los cientos de miles de animales que tienen la “suerte” de acabar en un refugio de animales gestionado por una protectora (la mayoría de los perros abandonados y maltratados acaban en perreras donde son ejecutados o mueren incluso antes de ser rescatados).

No obstante esa “suerte” implica, pese al esfuerzo extraordinario del voluntariado de las protectoras que se desviven porque no les falten cuidados, atención veterinaria y mucho cariño, unas condiciones de vida duras, especialmente para los que han conocido el calor de un hogar y para quienes van cumpliendo años y no son adoptados.

El informe antes mencionado indica también que en torno al 15% de los gatos y perros abandonados nunca son adoptados y mueren sin una vida plena tras permanecer años en los refugios.

Resulta muy doloroso saber que cientos de miles de perros y gatos son abandonados cada año en nuestro país. Lo es también ponerse en su piel y entender el sufrimiento que supone para ellos pasar un día tras otro esperando un hogar que nunca llega. E indigna profundamente que, mientras los refugios están saturados, se siga comerciando con las vidas de perros, gatos y otros animales, por el capricho de presumir de una raza determinada, como si de un complemento de moda se tratase.

Conocer la causa y cuestionarse aquello que es éticamente inaceptable, son los primeros pasos para solucionar este gran problema social que genera tanto sufrimiento. Tú puedes ser parte de la solución y el verano, en que solemos disponer de más tiempo libre, un momento muy apropiado para ayudar a los animales y quienes se ocupan de ellos.

Busca una asociación protectora de animales cercana, contacta con ella y conoce su trabajo. Si tiene refugio, visítalo. Conoce la historia de sus habitantes. Ayuda en las tareas de limpieza, paseos,...es una estupenda oportunidad para realizar una actividad en familia y aprender el valor de hacer algo por los demás, sin esperar nada a cambio. Si puedes, colabora económicamente o aportando aquello que necesiten. Y, si has decidido ampliar la familia y puedes asumir este importante compromiso de responsabilizarte de la vida de alguien, adopta. También puedes comenzar como casa de acogida. El voluntariado te acompañará durante todo el proceso.

Tal vez seas tú quien salve a Thor, Cata o Dana del abismo. Sí te puedo asegurar que, si adoptas, tu vida cambiará para siempre. Tu vida será mejor.

Adopta felicidad.

Nota: Thor, Cata y Dana viven en el refugio de la SVPAP (www.svpap.org)